náhledy
Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete cestování, máme pro vás tip na ty nejúchvatnější přírodní „bazény“ a jezera na světě.
Autor: Profimedia.cz
To Sua Ocean Trench (Samoa): Tato úchvatná „díra v zemi“ je hluboká asi 30 metrů a vyplňuje ji průzračná tyrkysová voda. Návštěvníci se do ní dostanou po strmém dřevěném žebříku a dole je čeká pohádkové koupání.
Autor: Profimedia.cz
To Sua Ocean Trench (Samoa): Lagunu propojuje s otevřeným oceánem lávový tunel, takže se hladina jemně zvedá a klesá podle přílivu a odlivu. Celé místo obklopují tropické zahrady, lávové skály a bujná vegetace.
Autor: Profimedia.cz
Kleopatřin bazén (Turecko): Bazén leží v areálu antického města Hierapolis nedaleko travertinových teras Pamukkale v provincii Denizli. Podle legendy se v jeho teplé minerální vodě koupala slavná egyptská královna Kleopatra, i když pro to neexistují historické důkazy.
Autor: Profimedia.cz
Kleopatřin bazén (Turecko): Bazén je ale i tak výjimečný. Po zemětřesení v 7. století se do něj totiž zřítily mramorové sloupy a další části římských staveb, mezi nimiž se návštěvníci koupou dodnes (a mohou se na nich pohodlně usadit nebo se natáhnout jako na přírodní křesílka).
Autor: Profimedia.cz
Kleopatřin bazén (Turecko): Voda má po celý rok příjemných 35 až 36 °C a je bohatá na minerály, kterým se připisují blahodárné zdravotní účinky.
Autor: Profimedia.cz
Cenote Ik Kil (Yucatán, Mexiko): Téměř dokonale kruhové jezírko (ve skutečnosti jde o vápencový závrt) leží jen několik kilometrů od slavného mayského města Chichén Itzá. Až k němu dolů se dostanete po kamenném schodišti vytesaném do skály.
Autor: Profimedia.cz
Cenote Ik Kil (Yucatán, Mexiko): Smaragdově zbarvenou vodní hladinu obklopují téměř třicetimetrové stěny porostlé tropickou vegetací a dlouhými liánami, které vypadají nádherně, přízračně a celé místo je díky nim extrémně fotogenické.
Autor: Profimedia.cz
Cenote Ik Kil (Yucatán, Mexiko): Pro dávné Maye byl Cenote posvátným místem, protože sloužil nejen jako zdroj pitné vody, ale také k náboženským obřadům. Dnes vám tu naštěstí nehrozí, že by vás někdo obětoval bohům, ale naopak se můžete těšit na koupání, na které budete vzpomínat do konce života.
Autor: Profimedia.cz
Fairy Pools (ostrov Skye, Skotsko): Toto je jedno z mála přírodních koupališť, kde vám rozhodně nebude horko. Teplota vody tady totiž málokdy přesáhne 10 °C, a tak je místo vhodné spíš pro otužilce.
Autor: Profimedia.cz
Fairy Pools (ostrov Skye, Skotsko): Skupina křišťálově čistých jezírek a malých vodopádů vznikla na úpatí pohoří Black Cuillin, kde voda během staletí vyhloubila do skály desítky přírodních bazénků.
Autor: Profimedia.cz
Fairy Pools (ostrov Skye, Skotsko): Každoročně sem míří tisíce turistů a otužilců, kteří se odváží vykoupat v ledové vodě obklopené dramatickou skotskou krajinou.
Autor: Profimedia.cz
Grotta della Poesia (Apulie, Itálie): Tuto „díru ve skále“ najdete u pobřeží městečka Roca Vecchia v oblasti Salento. Mořská voda tu zaplavila kruhovou dutinu ve vápencových útesech a vytvořila překrásné jezírko.
Autor: ČTK
Grotta della Poesia (Apulie, Itálie): Název Grotta della Poesia neboli „Jeskyně poezie“ vznikl podle legendy proto, že se tu koupala nádherná princezna, která svou krásou přitahovala básníky z celého kraje.
Autor: Profimedia.cz
Grotta della Poesia (Apulie, Itálie): Dnes sem míří turisté nejen za koupáním a šnorchlováním, ale také kvůli oblíbeným skokům z okolních skal. Místo navíc obklopují archeologické památky z doby bronzové a starověké skalní rytiny.
Autor: ČTK
Semuc Champey (Alta Verapaz, Guatemala): Semuc je jedním z nejkrásnějších přírodních koupališť Střední Ameriky. Jeho název v jazyce mayského kmene Q’eqchi’ znamená „místo, kde se řeka ztrácí pod zemí“.
Autor: Profimedia.cz
Semuc Champey (Alta Verapaz, Guatemala): Přes vápencový most dlouhý zhruba 300 metrů se tady rozprostírá soustava tyrkysových přírodních jezírek, zatímco mohutná řeka Cahabón pod nimi dál proudí skrytá v podzemí.
Autor: Profimedia.cz
Havasu Falls (Arizona, USA): Vodopád ukrytý v odlehlém kaňonu rezervace kmene Havasupai ohromuje sytě tyrkysovou vodou, která kontrastuje s červenými skalami Grand Canyonu. Pod vodopádem, který měří závratných 30 metrů, vzniklo přírodní jezírko, ve kterém se lidé mohou vykoupat a zchladit od pouštního vedra.
Autor: Profimedia.cz
Havasu Falls (Arizona, USA): Cesta sem není jednoduchá – k vodopádům vede přibližně 16 kilometrů dlouhá pěší trasa a vstup do rezervace je navíc přísně regulován. Díky tomu si ale Havasu také zachovává svou původní přírodní podobu i kouzlo.
Autor: Profimedia.cz
Pamukkale (Denizli, Turecko): Toto překrásné přírodní koupaliště dostalo přezdívku „Bavlněný hrad“. Oslnivě bílé terasy vznikaly po tisíce let usazováním travertinu.
Autor: Profimedia.cz
Pamukkale (Denizli, Turecko): Voda o teplotě kolem 35 °C stéká po kaskádách a plní desítky mělkých přírodních bazénků s průzračně modrou vodou.
Autor: Profimedia.cz
Pamukkale (Denizli, Turecko): Koupaliště sousedí s pozůstatky antického města Hierapolis, a tak není divu, že je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Aby se křehké travertinové terasy zachovaly co nejdéle ve své původní podobě, mohou tu turisté chodit pouze bosí a koupání je povoleno jen ve vybraných částech.
Autor: Profimedia.cz