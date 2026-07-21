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Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví
Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají,...
Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...
Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa
Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete...
Ideální trasy i česká kulturní stopa. Vydejte se na kole rakouskou Šumavou
Znáte tu větu z Vesničko má středisková? „Alpy tě ohromí, ale tohle, to tě dojme“? Přesně tak se budete cítit v hornorakouském Mühlviertelu neboli na rakouské straně Šumavy.
Jeden den v Krkonoších, který bude bavit děti i dospělé. Vsaďte na ověřený okruh
Máte volný letní den a hodláte dětem dopřát pořádné horské dobrodružství, ale děsí vás představa nekonečného chození, které nejmladší členy rodiny rychle omrzí? Janské Lázně a Černá hora zvou na...
Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví
Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají,...
Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa
Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete...
Rodina objevila způsob, jak bydlet zdarma. Děti učí Šárka Švestková na cestách
Místo hypotéky v Praze koupili byt v lotyšské Rize, většinu roku ovšem tráví na cestách. Díky house sittingu, tedy hlídání cizích domů a domácích mazlíčků, procestovala rodina Šárky Švestkové řadu...
Země chtějí méně turistů, kteří však utratí víc. Odborník líčí, kam se vydat v létě
Evropa není nafukovací a spousta tradičních destinací už je zamluvená, upozorňuje odborník na turismus Petr Bílek, s nímž hovoříme o letošních dovolených. Cestování je totiž pro Čechy ta...
Neuvěřitelný modrý příliv. Australské moře září díky malým „breberkám“
Na první pohled to vypadá jako dílo umělé inteligence. Voda v australském zálivu Jervis Bay se ale čas od času rozzáří skutečným modrým světlem a vlny vypadají, jako by pohltily tisíce jasně zářících...
Syfilis i cely smrti jsou minulostí. Pod drsnou tváří skrývá Neapol poklady
Říká se „vidět Neapol a zemřít“, ale mnohem lepší je ji poznat a vracet se. Pulzující metropole pod Vesuvem okouzlí historickými památkami i autentickými uličkami. Stačí pak popojet k Pompejím,...
Kde se minulost stýká s budoucností. Proč navštívit Velké egyptské muzeum
Velké egyptské muzeum je největším muzeem zasvěceným jedné civilizaci na světě. Nabízí desetitisíce předmětů z dávných dob, včetně těch z hrobky faraóna Tutanchamona. Muzeum se svými sochami...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Zemědělská půda, prodej, Kamberk, Benešov
Kamberk, okres Benešov
428 850 Kč
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka
Malířka, fotografka a experimentální filmařka Barbora Šlapetová se svým životním a uměleckým partnerem Lukášem Rittsteinem vyprávějí ve společném díle pozoruhodný příběh. Už téměř tři desetiletí se...