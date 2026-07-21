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Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa

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Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete cestování, máme pro vás tip na ty nejúchvatnější přírodní „bazény“ a jezera na světě.

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