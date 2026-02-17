Ještě před několika lety bylo Thajsko považováno za luxusní destinaci, do níž se podívají jen vyvolení. To se ale s rozmachem cestovního ruchu změnilo a letenky na ostrov Phuket stojí z Prahy kolem třinácti tisíc korun. Jen je potřeba počítat s přestupy a časovou náročností.
Když už se ale do Thajska dostanete, litovat nebudete. Navíc ubytování v hotelech ani strava váš rozpočet příliš nezatíží – pokud se obejdete bez luxusu. Thajsko nabízí pro každého něco.
Lesk Bangkoku, krásný zločin a mytí slonů. V thajské mozaice si něco najde každý
Hlavní město Bangkok je živé a plné lidí, takže je skvělým útočištěm pro milovníky nočního života. Klid zde naleznete v meditačních centrech nebo velkolepých chrámech. Těch je v této zemi více než 40 tisíc! O tom ale zase někdy příště...
Dnes vás provedeme těmi nejkrásnějšími přírodními krásami, které Thajsko nabízí. Vyrazte s námi na nejvyhledávanější a nejkrásnější pláže. A že jich je v Thajsku skutečně víc než dost. Žádná ale není stejná a každá z nich nabízí jiné dobrodružství.
Tajemství místní jeskyně
Pláž Phra Nang Cave je proslulá zejména jeskyní, ke které se váže zajímavá pověra. Místní rybáři si po generace předávají příběh o princezně, která podle legendy v jeskyni stále žije. Lidé, kteří ji navštíví, by se tam měli chovat s úctou a nejlépe přinést princezně dárek, který jim zajistí šťastný návrat domů.
K místu se dostanete malebnou pláží z Railay West, po které půjdete zhruba půl hodiny po zpevněné cestě a můžete se kochat okolím – a možná narazíte i na zvědavou opici.
V blízkosti se nachází pláž Railay umístěná mezi Ao Nang a městem Krabi. Je výjimečná tím, že se kolem ní tyčí vápencové skály. Ty kromě turistů lačnících po odpočinku a čirém moři lákají i horolezce.
Jinak je tato pláž vyhledávaným cílem sportovců a milovníků romantických výhledů na východ nebo západ slunce. Když slunce prosvítá zpoza skal, je to ta nejkrásnější podívaná.
Turisté ji zničili
Milovníci filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli by ve svém itineráři neměli opomenout zátoku Maya Bay. Bohužel proslavení tohoto místa zapříčinilo katastrofu. Neohleduplní turisté (a že jich tam mířilo skutečně hodně!) odhazovali u tohoto přírodního úkazu odpadky a plašili zvířata.
Zátoka, která je patnáct metrů široká a 250 metrů dlouhá, se proto v roce 2018 uzavřela. Místní čas využili k tomu, aby Maya Bay vrátili do původní podoby. Vyčistili ji, zasadili nové stromy, rostliny a korály.
Další součástí obnovy bylo zavedení nové infrastruktury v zátoce i jejím okolí. Postavili zde stezku, která by měla omezit poškozování písku a rostlin. Do zátoky Maya Bay umístili plovoucí přístav, u kterého mohou kotvit lodě, a neničí se tak pláž. I z lodi je ale na okolní krajinu dechberoucí pohled.
Civilizace jen pár metrů daleko
Pláž Sunrise na ostrově Ko Lipe je jednou z nejkrásnějších pláží v oblasti Andamanského moře. Nabízí 800 metrů dlouhý pruh bílého písku a zcela průhlednou vodu.
Stává se čím dál navštěvovanější, a to hlavně proto, že v její blízkosti je vesnice Chao Ley, ve které najdete veškerou občanskou vybavenost – nemocnici, školu, restaurace i obchody. Malé bary ovšem nechybí ani na samotné pláži.
Již v úvodu článku jsme také jako cílovou destinaci v Thajsku zmínili ostrov Phuket, a to zejména proto, že se pyšní nejkrásnějšími plážemi. To s sebou přináší i stinnou stránku – rozhodně nebudete v tomto ráji sami. Naopak je zde v sezoně většinou hlava na hlavě, a to i na plážích.
Kata Beach má bělostný písek, čisté moře a poklidnou atmosféru, vedlejší Karon Beach nabízí i možnost potápění u korálového útesu a Patong Beach se nachází nedaleko pobřeží rušného města plného barů.
Může se hodit
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.