náhledy
S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás deset míst na pobřeží oceánů, která patří k nejpodivuhodnějším a nejfotogeničtějším na planetě.
Autor: Profimedia.cz
Vítejte na Diamantové pláži, jednom z mnoha lákadel jižní části Islandu. Ledové kry z laguny Jökulsárlón se vyplavují na černý sopečný písek a vytvářejí iluzi tisíců obřích diamantů rozesetých po pláži.
Autor: Profimedia.cz
Kusy ledu, velké od několika desítek centimetrů až po dvoumetrové bloky, pocházejí z ledovce Breiðamerkurjökull, který rychle ustupuje kvůli tání.
Autor: Profimedia.cz
Diamantová pláž leží u ústí laguny, jež je s oceánem spojena jen krátkou řekou – i proto se zde led neustále mění a žádná návštěva není stejná.
Autor: Profimedia.cz
Že se jedná o obyčejnou pláž? Podívejte se blíže. Skleněná pláž v Kalifornii totiž vypadá jako kaleidoskop, kde tisíce bílých, zelených a hnědých valounků vytvářejí neopakovatelnou scenerii. Přitom ještě před pár desítkami let bylo celé území poseto odpadky.
Autor: Profimedia.cz
Místní vyhazovali odpadky (včetně skleněných lahví) z útesů dolů na pláž a vytvořili zde nelegální skládku. Smetiště o rozloze 150 000 metrů čtverečních však koupila v roce 2002 Soustava kalifornských národních parků, zbavila ji nánosů marastu a zařadila ji do státního parku MacKerricher. Pláž tak dnes tvoří obroušené střepy, jež patří mezi oblíbené suvenýry, i když sbírání skleněných oblázků úřady zakázaly.
Autor: Profimedia.cz
Nevidíte nic zvláštního? Pak vás Popcornová zátoka na Kanárském ostrově Fuerteventura překvapí. Popcorn na fuerteventurských plážích je od oblíbené svačinky na první pohled téměř k nerozeznání, ale ve skutečnosti je tvrdý jako kámen. Jedná se o odumřelé části mořských řas podobných korálům, které vlny ohladily do podoby kukuřičné pochoutky.
Autor: Profimedia.cz
Nemusíte se bát po nich chodit ani se v nich válet, k čemuž jsou půvabné bělostné pláže jako stvořené, je ale přísně zakázáno odnést si byť jediný „popcornek“ jako suvenýr.
Autor: Profimedia.cz
Popcornové pláže lze nalézt i na jiných místech planety, ale ty fuerteventurské jsou touto specialitou nejvyhlášenější. Jednou z výhod je i skutečnost, že se nejedná jen o jednu pláž. Ve stejnojmenné zátoce na severu ostrova je jich nedaleko města Corralejo hned několik.
Autor: Profimedia.cz
Tato pláž nesmí v našem přehledu chybět. Whiteheaven Beach, ležící na ostrově Whitsunday připadajícímu státu Queensland v Austrálii, dostává svému názvu a mnoho cestovatelů si „bílý ráj“ zajisté představuje přesně takto.
Autor: Profimedia.cz
Tyrkysová voda a písečné proudy vytvářejí z výšky abstraktní obrazce, díky čemuž se Whiteheaven Beach pravidelně řadí mezi nejkrásnější pláže světa.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov Whitsunday, na kterém se pláž nachází, je dostupný pouze lodí, hydroplánem nebo vrtulníkem. I proto se jedná o skvost, který má na fotografii jen málo cestovatelů.
Autor: Profimedia.cz
Za dalším skvostem míříme nedaleko, na pobřeží Nového Zélandu. Pláž Koekohe v regionu Otago na Jižním ostrově je pokrytá obřími balvany zvanými Moeraki Boulders. Patří mezi nejvíc fascinující a také fotogenické výletní cíle na ostrovech.
Autor: Profimedia.cz
Balvany váží několik tun a mohou být až dva metry široké. Jejich vznik byl dlouho předmětem dohadů. Podle nejnovějších poznatků se jedná o takzvané konkrece, tedy specifické minerální agregáty, které vznikly zahuštěním a spojením minerálů v sedimentárních horninách a půdách.
Autor: Profimedia.cz
Na pláž Koekohe se balvany dostaly tak, že se odlomily od okolních útesů. Formovat se začaly na dně starověkého moře před šedesáti miliony lety. Ty nejnovější „narostly“ do své současné velikosti a ulomily se asi před čtyřmi miliony lety.
Autor: Profimedia.cz
Že je příroda mocná čarodějka? To dokládá havajská pláž Papakolea, která je jednou z pouhých čtyř pláží se zeleným pískem na světě. Za další byste museli do Norska, Mikronésie či na Galapágy.
Autor: ČTK
Možná byste předpokládali, že zajímavý odstín pláže Papakolea pochází z řas nebo nějakého druhu rostlin, ale mýlili byste se. Zelená barva ve skutečnosti pochází z minerálu zvaného olivín, který je známý jako „havajský diamant“.
Autor: ČTK
Vypadá obyčejně? Asi byste nevěřili, že se díváte na jednu z nejznámějších pláží světa. Svůj věhlas získala pláž Maho na ostrově Svatý Martin díky letadlům, která létají jen několik metrů nad hlavami turistů.
Autor: ČTK
K pláži Maho totiž bezprostředně přiléhá přistávací dráha Mezinárodního letiště princezny Juliany, díky níž získala popularitu.
Autor: ČTK
Vzhledem k tomu, že ranvej začíná hned za plotem pár metrů od pláže a má celkovou délku jen 2 180 metrů, letadla nalétávají rovnou na její začátek co nejníže. Nikde jinde proto nezažijete přelet letadel, včetně obřího jumba Boeingu 747, tak nízko, pár metrů nad vaší hlavou.
Autor: Profimedia.cz
Všude na pláži Maho proto visí varovné cedule upozorňující na možná nebezpečí, pokud se lidé ocitnou příliš blízko vzlétajících letadel.
Autor: Profimedia.cz
Máte rádi návštěvy zoologických zahrad? V Jihoafrické republice vám stačí vydat se na pláž. Populární rybářské a námořnické městečko Simon’s Town leží jen 40 kilometrů jižně od Kapského Města a kromě mnoha pohodových restaurací a hospůdek proslulo především pláží Boulders Beach, kde žije kolonie více než 3 000 tučňáků afrických.
Autor: Profimedia.cz
Boulders Beach najdete asi kilometr od centra Simon’s Town a protože je součástí Table Mountain National Park, za vstup musíte zaplatit 76 randů (sto korun) na osobu.
Autor: ČTK
Tučňáci na Boulders Beach pobývají celoročně. Od února zhruba do června je jich sice nejvíc, nicméně alespoň nějakého zcela jistě zahlédnete po celý rok.
Autor: Profimedia.cz
Samotná Boulders Beach je chráněná pláž tvořená zátokami mezi žulovými balvany, z čehož vznikl její název.
Autor: Profimedia.cz
Pokud si chcete odpočinout a ukrýt se před davy turistů, lepší místo nehledejte. Playa del Amor, známá také jako „Skrytá pláž“ (Hidden Beach), je unikátní přírodní úkaz na souostroví Islas Marietas v Mexiku.
Autor: Profimedia.cz
Tento kráter s pláží uvnitř vznikl pravděpodobně vojenskými testy v minulém století, nikoliv přírodou. Přístup na Plaxa del Amor je omezený, musíte sem buď doplavat nebo proplout na kajaku tunelem z moře.
Autor: Profimedia.cz
Ne všechny pláže světa jsou lemované palmami. Pláž Driftwood Beach na severním konci ostrova Jekyll Island v Georgii proslula svým „hřbitovem stromů“.
Autor: Profimedia.cz
Na písku i v moři na pláži Driftwood Beach leží staré, sluncem vybělené borovice a duby.
Autor: Profimedia.cz
Pláž Driftwood Beach, která se podle různých cestovatelských žebříčků pravidelně řadí mezi nejlepší pláže světa, je únikem do jiného světa. Starobylé monumenty z naplaveného dřeva lemují pobřeží a vytvářejí nezapomenutelnou kulisu.
Autor: Profimedia.cz
Nádherné, ale také trochu strašidelné. Pobřeží Koster (Skeleton Coast) je asi 500 kilometrů dlouhý úsek atlantického pobřeží na severu Namibie.
Autor: Profimedia.cz
Pobřeží koster je jedno z nejnehostinnějších míst na světě a domorodci ho v jazyce nama označují jako „Místo, které Bůh stvořil v hněvu“. Na tomto místě se střetává poušť s oceánem a v nekonečných dunách i na pobřeží se povalují kostry velryb i vraky lodí. Troufli byste si na návštěvu?
Autor: Profimedia.cz