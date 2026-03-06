Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás deset míst na pobřeží oceánů, která patří k nejpodivuhodnějším a nejfotogeničtějším na planetě.
S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s... Vítejte na Diamantové pláži, jednom z mnoha lákadel jižní části Islandu. Ledové... Kusy ledu, velké od několika desítek centimetrů až po dvoumetrové bloky,... Diamantová pláž leží u ústí laguny, jež je s oceánem spojena jen krátkou řekou... Že se jedná o obyčejnou pláž? Podívejte se blíže. Skleněná pláž v Kalifornii... Místní vyhazovali odpadky (včetně skleněných lahví) z útesů dolů na pláž a... Nevidíte nic zvláštního? Pak vás Popcornová zátoka na Kanárském ostrově... Nemusíte se bát po nich chodit ani se v nich válet, k čemuž jsou půvabné... Popcornové pláže lze nalézt i na jiných místech planety, ale ty fuerteventurské... Tato pláž nesmí v našem přehledu chybět. Whiteheaven Beach, ležící na ostrově... Tyrkysová voda a písečné proudy vytvářejí z výšky abstraktní obrazce, díky... Ostrov Whitsunday, na kterém se pláž nachází, je dostupný pouze lodí,...

Témata: pláž

Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně

6. března 2026

Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně

