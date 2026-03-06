|
Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně
KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?
Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...
KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?
Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Přístav, do kterého bouře nesmí. Kotviště v jeskyni na La Palma je unikát
Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha kamenné velryby. Porís de Candelaria patří k mimořádným místům Kanárských ostrovů. Jen málokdo ví, že tato romantická...
Jarní prázdniny bez front. Víme, proč vyměnit české hory za Innsbruck
České rodiny už umějí vyměnit předražený párek a fronty na vlecích za alpský šmrnc. Vyjet si k sousedům do Rakouska stojí za pár hodin cestování a přitom se nemusí notně prodražit. Vyzkoušeli jsme...
Nejkrásnější zimní túry ve Vysokých Tatrách: Skialpy i túry na sněžnicích
Vysoké Tatry nejsou jen o dokonale upravených sjezdovkách a moderních lanovkách. Za lyžařskými středisky se skrývá svět křupajícího sněhu, tichých dolin a vysokohorských panoramat, která berou dech....
Zjevení Panny Marie v Zeitounu sjednotilo Egypt. Zázrak viděly miliony lidí
Káhira, duben 1968. Nad kopulemi koptského kostela ve čtvrti Zeitoun se náhle objevuje světelná postava. Nejde o sekundový záblesk, ale o úkaz, který se bude s přestávkami opakovat celé tři roky....
Místo, které miloval Masaryk i Gott. Za skutečnou zimou do Voděradských bučin
Voděradské bučiny mají v zimě jinou tvář. Listnatý les, v létě plný světla a zpěvu ptáků, se promění v monochromatickou krajinu bílých cest a tmavých kmenů. Zimní putování tu přináší zpomalení a...
Má nálepku jednoho z nejdražších měst světa. Curych si přesto zamilujete
Je největší ve Švýcarské konfederaci, pravidelně zaujímá přední příčky v žebříčcích nejlepších míst pro život, ale řadí se také k těm nejdražším městům vůbec. K Curychu zkrátka patří spousta...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony
Zpoplatnění vstupu k fontáně di Trevi vydělalo za první měsíc římské radnici 435 000 eur, což v přepočtu dělá 10,5 milionu korun. V pondělí to oznámila radnice. Poplatek začalo město vybírat 2....
Havaj Indického oceánu pro milovníky hor, sopek a dobrodružství. To je Réunion
Réunion je francouzský ostrov v Indickém oceánu, kde se tropická příroda potkává s divokými horami a činnými sopkami. Pláže tu nehrají hlavní roli – o to víc všechny návštěvníky nadchne treking,...
Malá Amerika v Anglii. Čtvrť bez zákonů inspirovala svou svobodou USA
Na jihovýchodním pobřeží Anglie leží čtvrť America Ground neboli americká půda, kde se kdysi četla americká Deklarace nezávislosti a vlála vlajka USA. Přesto se nachází více než pět tisíc kilometrů...