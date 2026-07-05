Nejkrásnější pláže Evropy? Sociální sítě z nich udělaly přeplněné atrakce

Vyrazit si tam, kde byli ostatní. Vyfotit se. A ukázat všem, že už jsme tam taky byli. To je důsledek posedlosti neustálým srovnáváním se navzájem. Když si dá pět kolegyň na sociální sítě fotku z pláže Elafonissi na Krétě, deset dalších žen při výběru rodinné dovolené zvolí Krétu, protože si chtějí přivézt taky takovou fotku ze stejné pláže. Je to nezbytně nutné, protože si mezitím všimly pěti influencerek, které ji už navštívily. Udělaly si selfíčko a k němu hashtag „must-see“.
A tak Řekové už o tolik turistů nestojí. Opět rozšířili seznam pláží se zvláštní ochranou. Je jich už dvě stě padesát. Nesmí se zde stavět, umísťovat lehátka a slunečníky, poskytovat občerstvení.