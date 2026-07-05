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Nejkrásnější pláže Evropy? Sociální sítě z nich udělaly přeplněné atrakce

Scarlett Wilková
  14:00

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Rada na léto: neptejte se umělé inteligence, které pláže jsou nejkrásnější. Kecá. Ty, které vám nabídne, se pouze ve virtuálním světě nejčastěji zmiňují a turisté se na nich nejčastěji fotí. | foto: Shutterstock

Vyhlášené pláže z instagramových fotografií a cestovatelských žebříčků často ve skutečnosti znamenají davy turistů, hluk a fronty na jediné povedené selfíčko. Zatímco sociální sítě proměňují cestovatelské sny v masovou honbu za stejnými místy, některé evropské destinace už proti náporu návštěvníků zavádějí přísná omezení. Fenomén, který mění podobu cestování i oblíbených letovisek, popisuje magazín DNES+TV.

Vyrazit si tam, kde byli ostatní. Vyfotit se. A ukázat všem, že už jsme tam taky byli. To je důsledek posedlosti neustálým srovnáváním se navzájem. Když si dá pět kolegyň na sociální sítě fotku z pláže Elafonissi na Krétě, deset dalších žen při výběru rodinné dovolené zvolí Krétu, protože si chtějí přivézt taky takovou fotku ze stejné pláže. Je to nezbytně nutné, protože si mezitím všimly pěti influencerek, které ji už navštívily. Udělaly si selfíčko a k němu hashtag „must-see“.

A tak Řekové už o tolik turistů nestojí. Opět rozšířili seznam pláží se zvláštní ochranou. Je jich už dvě stě padesát. Nesmí se zde stavět, umísťovat lehátka a slunečníky, poskytovat občerstvení.

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Nejkrásnější pláže Evropy? Sociální sítě z nich udělaly přeplněné atrakce

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Vyhlášené pláže z instagramových fotografií a cestovatelských žebříčků často ve skutečnosti znamenají davy turistů, hluk a fronty na jediné povedené selfíčko. Zatímco sociální sítě proměňují...

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