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Nejkrásnější pláž Evropy najdete na Krétě. Ve světovém žebříčku skončila druhá

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  4:00
Nejlepší pláží světa pro rok 2026 je Trunk Bay na ostrově St. John v Karibiku. Nový žebříček průvodce Beach.com ale ocenil i osm evropských pláží: druhá skončila krétská Elafonisi, pátý chorvatský Zlatý roh a mezi pětadvacítku nejlepších se dostaly i Sardinie a Kanárské ostrovy.
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Trunk Bay Beach

Pláž Trunk Bay na ostrově St. John na Amerických Panenských ostrovech obsadila první příčku v žebříčku nejlepších pláží světa pro rok 2026, který sestavil průvodce Beach.com. Hodnocení vychází z výzkumu, který sleduje klíčové faktory – místní klima, průzračnost vody, oblíbenost destinace a stav životního prostředí.

Výsledné pořadí vzniklo kombinací doporučení odborníků, analýzy téměř 100 000 recenzí od cestovatelů a dat z programů NASA a environmentálních programů Evropské unie. Průzkum vybral výjimečná pobřežní místa ve 14 zemích na čtyřech kontinentech. Hned za Trunk Bay se ve světovém žebříčku umístila pláž Elafonisi na Krétě, třetí příčku obsadila Grace Bay Beach na ostrovech Turks a Caicos.

Podmořská stezka a růžový písek

Trunk Bay leží v chráněném národním parku na severním pobřeží ostrova St. John a proslula tyrkysovou vodou, jemným bílým pískem, bujnou vegetací a působivou horskou kulisou. Největším lákadlem je 200 metrů dlouhá podmořská šnorchlovací stezka s naučnými tabulkami, které popisují místní korálové útvary a mořské živočichy. Vstup na trasu, kterou návštěvníci zdolávají sami, stojí pět dolarů a zabere 30 až 60 minut.

Druhá Elafonisi na Krétě je pověstná nezaměnitelným narůžovělým pískem a letos ji web TripAdvisor vyhlásil nejlepší evropskou pláží. Třetí Grace Bay Beach si cestovatelé chválí pro klidnou vodu chráněnou rozsáhlým bariérovým útesem kousek od břehu.

Trunk Bay Beach
Elafonisi (Řecko)
Elafonisi (Řecko)
Falasarna (Řecko)
18 fotografií


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