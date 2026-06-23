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Od Bratislavy po Prešov. Vyrazte na nejkrásnější hrady a zříceniny Slovenska

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  8:30
Čachtický hrad sloužil nějaký čas také jako vězení, ale koncem 20. století...

Čachtický hrad sloužil nějaký čas také jako vězení, ale koncem 20. století století už byl opuštěný, vyhořel a chátral. | foto: Shutterstock

Zřícenína hradu Devín nad soutokem Moravy a Dunaje
Rozvodněný Dunaj se v Devíně tlačí do koryta Moravy. (17. září 2024)
Hrad Devín se tyčí přímo nad soutokem Moravy s Dunajem.
Čachtický hrad – letecký snímek
20 fotografií
Slovensko se pyšní velkým množstvím hradů a jejich zřícenin – a značná část z těchto kdysi významných sídel má úctyhodné rozměry. Je to tím, že tento kraj býval v historii součástí větších říší, nejdříve patřil do Uherského království, později do rakousko-uherské monarchie, a vždy byl hraničním územím, které oddělovalo tyto říše od Polského království.

Úkolem Slovenska bylo střežit hranice, ale také kupecké stezky a města, která bohatla z těžby drahých kovů. Hrady, které tady vznikaly, tak připomínaly spíše nedobytné pevnosti.

Musely být dostatečně velké a mohutné, aby zastrašily nepřátele, zvládly ubytovat početnější posádku a v nejvyšší nouzi posloužily jako útočiště pro okolní obyvatelstvo. A přestože se do nich pořádně zakousl zub času, svou někdejší majestátnost si uchovaly dodnes.

Po stopách Čachtické paní

Budete-li pobývat ve slovenské metropoli, navštivte Devínský hrad, nacházející se na okraji Bratislavy. Tyčí se na skále nad soutokem řek Moravy a Dunaje a hradiště tu mívali už staří Keltové a Římané. Devín byl svědkem vzestupu a pádu Velkomoravské říše, strážcem Podunajské cesty i Jantarové stezky.

Nějakou dobu patřil Báthoryům, jednomu z nejslavnějších uherských rodů, na počátku 19. století ho však poničila napoleonská vojska a od té doby chátral. Od počátku 20. století tam ovšem probíhají archeologické výzkumy a záchranné práce.

Hrady a zříceniny Slovenska, které se vážně vyplatí poznat zblízka

Na Devíně můžete vidět ruiny starobylých kaplí, základy římské stavby, studnu. Hrad navíc obklopuje pěkná příroda, hezký pohled je zvlášť na soutok Moravy s Dunajem.

Se zmiňovaným rodem Báthory souvisí i další sídlo, leží asi hodinku a půl cesty na severovýchod od Bratislavy a proslavila ho zvlášť Alžběta Báthoryová. Už víte? Přece Čachtický hrad. Hraběnka na něm byla po provalení svých zločinů vězněna a také tady zemřela, za života ale častěji pobývala na zámečku (kaštelu) přímo v Čachticích, kde je dnes výstava věnovaná jejímu životu.

Turistická atrakce

Jen pár kilometrů od Čachtic se nachází starobylý, legendami opředený hrad Beckov. Kdysi impozantní sídlo zničil v 18. století požár – ne ovšem úplně, a o to, co z něj zbylo, je náležitě pečováno.

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Na hradě probíhá spousta nejrůznějších kulturních akcí, Beckov se navíc rozkládá na kopci, odkud je pěkně vidět do okolí.

O nějakých dvacet kilometrů dál pak narazíte na Trenčínský hrad – a to už je hrad v plné parádě, nikoli jen ruiny. Inu, ne nadarmo se řadí k nejvýznamnějším slovenským památkám.

Jeho historie sahá do 11. století, během středověku střežil pohraničí i obchodní trasy spojující Pobaltí se středomořskou oblastí a na rozdíl od většiny slovenských hradů ho nikdo nenechal chátrat. Je oblíbenou turistickou atrakcí, nabízí několik prohlídkových okruhů a během sezony k němu z centra Trenčína jezdí vláček.

Ruina zapsaná v UNESCO

Podobně líbivý je i Oravský hrad, najdete ho asi dvě hodiny cesty od Trenčína. Oblíbená památka původem z 13. století ale měla namále – v roce 1800 totiž vyhořela. Kompletní rekonstrukce se dočkala až v padesátých letech minulého století.

Mimochodem – když už padla zmínka o Alžbětě Báthoryové, tady pro změnu sídlil uherský šlechtic Juraj Thurzo, který vyšetřoval její brutální činy.

Zřícenína hradu Devín nad soutokem Moravy a Dunaje
Rozvodněný Dunaj se v Devíně tlačí do koryta Moravy. (17. září 2024)
Hrad Devín se tyčí přímo nad soutokem Moravy s Dunajem.
Čachtický hrad sloužil nějaký čas také jako vězení, ale koncem 20. století století už byl opuštěný, vyhořel a chátral.
20 fotografií

Když z Oravy popojedete ještě o kus dál na východ, skoro až k Prešovu, natrefíte na Spišský hrad. Jde sice opět o zříceninu, málokteré ruiny mají ale takové kouzlo. Hrad byl využíván od časů svého vzniku ve 12. století až do století 18., kdy přestal vyhovovat nárokům šlechty na pohodlné bydlení. Od té doby pustl, roku 1780 vyhořel a zchátral. O tom, že má ale pořád svůj význam a také půvab, svědčí i zápis na seznamu UNESCO.

Může se hodit

  • Všechny zmiňované hrady jsou přístupné, snadno se k nim dostanete autem, vlakem i autobusem.
  • Na všech zmíněných hradech se platí vstupné a je také potřeba počítat s tím, že nejsou bezbariérové.
  • Podrobnosti o Devíně najdete na těchto stránkách.
  • Zde si můžete prohlédnout také informace o Čachtickém hradu a muzeu v Čachticích.
  • Kdy je otevřený hrad Beckov a kolik se platí za vstup, zjistíte zde.
  • Bližší údaje o Trenčínském hradě najdete na tomto webu.
  • Na těchto webových stránkách jsou k dispozici podrobnější informace o Oravském hradě.
  • Informace o Spišském hradě naleznete zde.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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