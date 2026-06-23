Úkolem Slovenska bylo střežit hranice, ale také kupecké stezky a města, která bohatla z těžby drahých kovů. Hrady, které tady vznikaly, tak připomínaly spíše nedobytné pevnosti.
Musely být dostatečně velké a mohutné, aby zastrašily nepřátele, zvládly ubytovat početnější posádku a v nejvyšší nouzi posloužily jako útočiště pro okolní obyvatelstvo. A přestože se do nich pořádně zakousl zub času, svou někdejší majestátnost si uchovaly dodnes.
Po stopách Čachtické paní
Budete-li pobývat ve slovenské metropoli, navštivte Devínský hrad, nacházející se na okraji Bratislavy. Tyčí se na skále nad soutokem řek Moravy a Dunaje a hradiště tu mívali už staří Keltové a Římané. Devín byl svědkem vzestupu a pádu Velkomoravské říše, strážcem Podunajské cesty i Jantarové stezky.
Nějakou dobu patřil Báthoryům, jednomu z nejslavnějších uherských rodů, na počátku 19. století ho však poničila napoleonská vojska a od té doby chátral. Od počátku 20. století tam ovšem probíhají archeologické výzkumy a záchranné práce.
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Hrady a zříceniny Slovenska, které se vážně vyplatí poznat zblízka
Na Devíně můžete vidět ruiny starobylých kaplí, základy římské stavby, studnu. Hrad navíc obklopuje pěkná příroda, hezký pohled je zvlášť na soutok Moravy s Dunajem.
Se zmiňovaným rodem Báthory souvisí i další sídlo, leží asi hodinku a půl cesty na severovýchod od Bratislavy a proslavila ho zvlášť Alžběta Báthoryová. Už víte? Přece Čachtický hrad. Hraběnka na něm byla po provalení svých zločinů vězněna a také tady zemřela, za života ale častěji pobývala na zámečku (kaštelu) přímo v Čachticích, kde je dnes výstava věnovaná jejímu životu.
Turistická atrakce
Jen pár kilometrů od Čachtic se nachází starobylý, legendami opředený hrad Beckov. Kdysi impozantní sídlo zničil v 18. století požár – ne ovšem úplně, a o to, co z něj zbylo, je náležitě pečováno.
Na hradě probíhá spousta nejrůznějších kulturních akcí, Beckov se navíc rozkládá na kopci, odkud je pěkně vidět do okolí.
O nějakých dvacet kilometrů dál pak narazíte na Trenčínský hrad – a to už je hrad v plné parádě, nikoli jen ruiny. Inu, ne nadarmo se řadí k nejvýznamnějším slovenským památkám.
Jeho historie sahá do 11. století, během středověku střežil pohraničí i obchodní trasy spojující Pobaltí se středomořskou oblastí a na rozdíl od většiny slovenských hradů ho nikdo nenechal chátrat. Je oblíbenou turistickou atrakcí, nabízí několik prohlídkových okruhů a během sezony k němu z centra Trenčína jezdí vláček.
Ruina zapsaná v UNESCO
Podobně líbivý je i Oravský hrad, najdete ho asi dvě hodiny cesty od Trenčína. Oblíbená památka původem z 13. století ale měla namále – v roce 1800 totiž vyhořela. Kompletní rekonstrukce se dočkala až v padesátých letech minulého století.
Mimochodem – když už padla zmínka o Alžbětě Báthoryové, tady pro změnu sídlil uherský šlechtic Juraj Thurzo, který vyšetřoval její brutální činy.
Když z Oravy popojedete ještě o kus dál na východ, skoro až k Prešovu, natrefíte na Spišský hrad. Jde sice opět o zříceninu, málokteré ruiny mají ale takové kouzlo. Hrad byl využíván od časů svého vzniku ve 12. století až do století 18., kdy přestal vyhovovat nárokům šlechty na pohodlné bydlení. Od té doby pustl, roku 1780 vyhořel a zchátral. O tom, že má ale pořád svůj význam a také půvab, svědčí i zápis na seznamu UNESCO.
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Článek vznikl pro časopis Tina.