Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara Davida Friedricha v Saském Švýcarsku.
Kaňon Labe v Saském Švýcarsku

Kaňon Labe v Saském Švýcarsku | foto: Profimedia.cz

Vesnický kostel v Krippenu (německy Dorfkirche Krippen) je sakrální stavba...
Krajina Saského Švýcarska
Kaňon Labe v Saském Švýcarsku
Typické domky v Bad Schandau
„Sasko je skvělá země pro pěší turistiku a zvláštním klenotem je Saské Švýcarsko,“ uvedla k ocenění stezky v kategorii jednodenních výletů saská ministryně kultury a cestovního ruchu Barbara Klepschová.

Jak je to Česko krásné. Výlet do největšího pískovcového kaňonu Evropy

Stezka pojmenovaná po jednom z nejznámějších německých romantických malířů Casparu Davidu Friedrichovi vede po patnáctikilometrovém okruhu mezi vesnicemi Krippen a Schöna, těsně za česko-saskou hranicí u Hřenska. Část vede podél toku Labe, ve vyšších partiích poskytuje výhled na skalní města Saského Švýcarska, ale i dál do Českého Švýcarska.

Vesnický kostel v Krippenu (německy Dorfkirche Krippen) je sakrální stavba náležející k Evangelicko-luterské církevní obci Bad Schandau.
Ve vsi Krippen strávil Friedrich léto 1813. Na procházkách po okolí nasbíral inspiraci pro řadu svých pozdějších děl, na kterých jsou zachyceny i některé hory na české straně. Motivy z Českosaského Švýcarska jsou i na jeho nejznámější olejomalbě Poutník nad mořem mlhy.

Caspar David Friedrich – Poutník nad mořem mlhy

Nové informační tabule na stezku přibyly v loňském roce, kdy si Německo připomínalo 250. výročí Friedrichova narození. Na svět přišel nejznámější německý krajinář v roce 1774 v Greifswaldu, zemřel v roce 1840 v Drážďanech.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nádraží Praha Vršovice

Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny

