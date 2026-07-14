Proč tolik Čechů na Chorvatsko nedá dopustit? Inu, je to taková „sázka na jistotu“. Tato země je blízko, dostupná i autem, má nádherná města plná památek, průzračné vyhřáté moře, Chorvati nás prý mají rádi a mluví řečí podobnou té naší... To všechno dohromady tvoří dokonalé podmínky pro vskutku báječnou dovolenou.
Vybrat si navíc můžete, jestli ji chcete strávit na pevnině, v proslulých městech, jako je Zadar, Šibenik, Split či Dubrovník, nebo zda byste raději vyrazili přes vodu na některý ostrov. Jestli spadáte do druhé kategorie, tady je malá inspirace.
Ostrov zalitý sluncem
Nejslunnější z nich, nejdelší a prý také nejromantičtější, právě takový je ostrov Hvar. Jeho středobodem je stejnojmenné malebné městečko situované kolem přístavu.
Pyšní se bludištěm dlážděných uliček a památkami ze všech možných období: třeba středověkou pevností Španjola, gotickými paláci i renesančně barokní katedrálou. Má také tržnici, příjemné promenády a udržované pláže.
Za letitější historií pak můžete vyrazit do města Stari Grad – nachází se u něj Starigradská pláň, kde jsou do dnešních dnů k vidění ruiny z dob starověku.
Celý ostrov je provoněný dalmatskými borovicemi, rozmarýnem a typickou levandulí. Podmanivé aroma a přírodu si nejlépe užijete v kopcích, táhnou se středem Hvaru od východu až na západ a prozkoumávat je můžete pěšky i na kole.
Ke koupání je ideální téměř celé pobřeží, ta úplně „nej“ místa jsou ovšem v zátokách Mekićevica a Dubovica na jihu, dále je to pláž Česminica na východním cípu ostrova nebo Grebišće na severu. Ta je výjimečná kromě přírodních krás tím, že ji nepokrývají oblázky, ale písek.
Klášter vytesaný do skály
Severně od rušnějšího Hvaru je o něco poklidnější ostrov Brač. Je hornatý, pokrývají ho rozsáhlé borovicové lesy, olivové háje a vinice.
Za památkami se vypravte na jih, třeba do vesnice Murvica k Dračí jeskyni, krasovému útvaru s mnoha reliéfy, který v minulosti sloužil jako klášter. V okolí je i několik dalších, starých a polorozpadlých, poustevnických klášterů.
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Hned vedle Murvici se rozkládá městečko Bol. I tady je klášter, větším lákadlem jsou však přírodní skvosty: do špičky vytvarovaná oblázková pláž Zlatni rat nebo (opodál) Vidova gora coby nejvyšší bračský vrchol. Na půli cesty mezi Bolem a Milinou na západním pobřeží pak narazíte na klášter Blaca vytesaný do strmé skály.
A kam vyrazit za koupáním? Ty nejkrásnější a nejoblíbenější pláže jsou na jižním pobřeží, u Bolu a Murvici – je tam ovšem více lidí a pobřeží je trošku strmější. Na severu je klidněji, vstup do moře bývá pozvolnější a pláže, některé dokonce i písečné, třeba Lovrečina u letoviska Postira, jsou vhodnější pro rodiny s dětmi.
Zmenšená kopie Dubrovníku
Směrem na jih od Hvaru se prostírají ostrovy Vis, Mljet a Korčula. První je poměrně odlehlý, od pevniny je vzdálený asi 45 kilometrů a dlouhá léta sloužil jako vojenská základna. Díky tomu je téměř nedotčený masovým turismem, má poklidnou atmosféru a pěknou přírodu.
Obdivovat tam můžete antické památky nebo britskou pevnost z 19. století, úchvatnou pláž Stiniva ukrytou mezi skalami nebo na nedalekém ostrůvku Biševo dechberoucí Modrou jeskyni.
Mljet je jedním z nejzelenějších ostrovů v tomto regionu a líbit se tam bude všem, kteří hledají božský klid a rádi by si odpočinek na plážích, oblázkových i písečných, zpestřili pěšími túrami po národním parku, vyjížďkami na kole nebo potápěním.
A krásně zelený je také ostrov Korčula. Má členité pobřeží s řadou zátok a oblázkových pláží, narazit se však dá i na písečné, hlavně u letoviska Lumbarda. A na své si tu přijdou i milovníci historie, zvlášť ve starobylém opevněném městě Korčula, které je zmenšenou kopií Dubrovníku.
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Článek vznikl pro časopis Tina.