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Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem

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Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025)

Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025) | foto: Média Travel

Čtvrtý největší ze středodalmatských ostrovů, Hvar, má turistům hodně co...
Hvar
Nejkrásnější pláž Hvaru se jmenuje Dubovica, a nachází se v malé zátoce. Vlídný...
Hvar je považován za klenot dalmatských ostrovů.
22 fotografií
Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i jedinečnými přírodními a historickými památkami.

Proč tolik Čechů na Chorvatsko nedá dopustit? Inu, je to taková „sázka na jistotu“. Tato země je blízko, dostupná i autem, má nádherná města plná památek, průzračné vyhřáté moře, Chorvati nás prý mají rádi a mluví řečí podobnou té naší... To všechno dohromady tvoří dokonalé podmínky pro vskutku báječnou dovolenou.

Vybrat si navíc můžete, jestli ji chcete strávit na pevnině, v proslulých městech, jako je Zadar, Šibenik, Split či Dubrovník, nebo zda byste raději vyrazili přes vodu na některý ostrov. Jestli spadáte do druhé kategorie, tady je malá inspirace.

Ostrov zalitý sluncem

Nejslunnější z nich, nejdelší a prý také nejromantičtější, právě takový je ostrov Hvar. Jeho středobodem je stejnojmenné malebné městečko situované kolem přístavu.

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Pyšní se bludištěm dlážděných uliček a památkami ze všech možných období: třeba středověkou pevností Španjola, gotickými paláci i renesančně barokní katedrálou. Má také tržnici, příjemné promenády a udržované pláže.

Za letitější historií pak můžete vyrazit do města Stari Grad – nachází se u něj Starigradská pláň, kde jsou do dnešních dnů k vidění ruiny z dob starověku.

Celý ostrov je provoněný dalmatskými borovicemi, rozmarýnem a typickou levandulí. Podmanivé aroma a přírodu si nejlépe užijete v kopcích, táhnou se středem Hvaru od východu až na západ a prozkoumávat je můžete pěšky i na kole.

Ke koupání je ideální téměř celé pobřeží, ta úplně „nej“ místa jsou ovšem v zátokách Mekićevica a Dubovica na jihu, dále je to pláž Česminica na východním cípu ostrova nebo Grebišće na severu. Ta je výjimečná kromě přírodních krás tím, že ji nepokrývají oblázky, ale písek.

Klášter vytesaný do skály

Severně od rušnějšího Hvaru je o něco poklidnější ostrov Brač. Je hornatý, pokrývají ho rozsáhlé borovicové lesy, olivové háje a vinice.

Za památkami se vypravte na jih, třeba do vesnice Murvica k Dračí jeskyni, krasovému útvaru s mnoha reliéfy, který v minulosti sloužil jako klášter. V okolí je i několik dalších, starých a polorozpadlých, poustevnických klášterů.

Znáte Zlatý roh? Jednou z nejkrásnějších pláží světa se pyšní Chorvatsko

Hned vedle Murvici se rozkládá městečko Bol. I tady je klášter, větším lákadlem jsou však přírodní skvosty: do špičky vytvarovaná oblázková pláž Zlatni rat nebo (opodál) Vidova gora coby nejvyšší bračský vrchol. Na půli cesty mezi Bolem a Milinou na západním pobřeží pak narazíte na klášter Blaca vytesaný do strmé skály.

A kam vyrazit za koupáním? Ty nejkrásnější a nejoblíbenější pláže jsou na jižním pobřeží, u Bolu a Murvici – je tam ovšem více lidí a pobřeží je trošku strmější. Na severu je klidněji, vstup do moře bývá pozvolnější a pláže, některé dokonce i písečné, třeba Lovrečina u letoviska Postira, jsou vhodnější pro rodiny s dětmi.

Zmenšená kopie Dubrovníku

Směrem na jih od Hvaru se prostírají ostrovy Vis, Mljet a Korčula. První je poměrně odlehlý, od pevniny je vzdálený asi 45 kilometrů a dlouhá léta sloužil jako vojenská základna. Díky tomu je téměř nedotčený masovým turismem, má poklidnou atmosféru a pěknou přírodu.

Obdivovat tam můžete antické památky nebo britskou pevnost z 19. století, úchvatnou pláž Stiniva ukrytou mezi skalami nebo na nedalekém ostrůvku Biševo dechberoucí Modrou jeskyni.

Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025)
Čtvrtý největší ze středodalmatských ostrovů, Hvar, má turistům hodně co nabídnout. Jeho nejkrásnější pláž je třeba hledat deset kilometrů od města.
Hvar
Nejkrásnější pláž Hvaru se jmenuje Dubovica, a nachází se v malé zátoce. Vlídný stín tu poskytují borovice, občerstvení pak nabízí populární plážový bar s názvem Duba.
22 fotografií

Mljet je jedním z nejzelenějších ostrovů v tomto regionu a líbit se tam bude všem, kteří hledají božský klid a rádi by si odpočinek na plážích, oblázkových i písečných, zpestřili pěšími túrami po národním parku, vyjížďkami na kole nebo potápěním.

A krásně zelený je také ostrov Korčula. Má členité pobřeží s řadou zátok a oblázkových pláží, narazit se však dá i na písečné, hlavně u letoviska Lumbarda. A na své si tu přijdou i milovníci historie, zvlášť ve starobylém opevněném městě Korčula, které je zmenšenou kopií Dubrovníku.

Může se hodit

  • Z Prahy létají přímé spoje do Dubrovníku i Splitu. Cesta do Dubrovníku vám zabere asi hodinu a půl a letenku pořídíte už od 5 tisíc Kč. Do Splitu to trvá stejně dlouho, palubní lístek je však zhruba o tisícovku levnější.
  • Z obou měst se dostanete na ostrovy trajektem, informace o odjezdech a cenách najdete na těchto stránkách.
  • Do Splitu, ze kterého je to na Brač, Hvar a Vis blíže, můžete dojet i autem. Cesta měří (podle zvolené trasy) necelých 1 100 kilometrů a urazíte ji přibližně za 11 hodin. Do Dubrovníku je to ještě o 240 kilometrů dál.
  • Chorvatsko je členem EU, pro cestu vám stačí občanský průkaz.
  • Platí se eury. Ceny v restauracích jsou o něco vyšší než u nás (asi 300 až 500 Kč za porci), hodně však záleží na lokalitě. Obecně platí, že dál od centra města a památek je levněji.
  • Dražší je alkohol, naopak ovoce a mořské plody vyjdou levněji než u nás.
  • Pozor na různá omezení a zákazy, za jejich porušení se platí vysoké pokuty. Nesmí se například v plavkách nebo bez trička (muži) mimo pláže.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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