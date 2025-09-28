Přičtěte krásnou krajinu, majestátní hory i historická města a dostanete ideální kombinaci pro odpočinkový i aktivní víkend. Termální voda prospívá pokožce, ulevuje při bolestech zad a kloubů, pomáhá při neurologických potížích, prohřívá organismus a urychluje regeneraci svalů.
Pobyt v termálních lázních však není prospěšný jen pro tělo, působí i na psychiku, odbourává stres a přináší pocit hlubokého uvolnění. Máme pro vás tipy, kam za termály na Slovensku vyrazit.
Slovenské Mrtvé moře: Termálne kúpalisko Podhájska
- Hodnocení na Googlu: 4,3 z 5.
- Ceník: Celodenní vstup pro dospělého stojí 40 eur, děti do 15 let 20 eur.
- Vzdálenost z Brna: Okolo 230 km, 3 hodiny cesty autem.
Termály Podhájska v okrese Nové Zámky patří k nejnavštěvovanějším lázním na Slovensku. Místní voda má blahodárné účinky na celý organismus a její složení je přirovnáváno k vodě z Mrtvého moře. Rozsáhlý areál o dvanácti hektarech nabízí deset bazénů s geotermální i užitkovou vodou.
Součástí areálu jsou bazény se skluzavkami a tobogány pro rodiny s dětmi. Kdo hledá klid, ocení travnaté terasy obklopené zelení. K dispozici je i široká nabídka občerstvení ve stáncích i venkovních restauracích.
Termály pod Tatrami: Vodní park Bešeňová
- Hodnocení na Googlu: 4,5 z 5
- Ceník: Celodenní vstup: dospělý 38 eur, děti do 11 let 28 eur, vstup do saunového světa se platí zvlášť.
- Vzdálenost z Ostravy: Přibližně 170 km, asi 2,5 hodiny autem.
Bešeňová u Liptovského Mikuláše patří k nejznámějším slovenským termálům. Místní prameny znali už Keltové a dodnes si zachovávají svou léčivou pověst. Termální voda s teplotou až 40 °C blahodárně působí na pohybový aparát, svaly i celkovou regeneraci organismu.
Moderní vodní park nabízí desítky venkovních bazénů, které oceníte hlavně po horských túrách v okolí Nízkých Tater. Kromě horkých pramenů je zde i rozsáhlý saunový svět se speciálními rituály. Rodiny s dětmi potěší velká dětská zóna s tobogány, vlnobitím a stanem plným zábavy.
Relax na Žitném ostrově: Thermalpark Dunajská Streda
- Hodnocení na Googlu: 4,5 z 5
- Ceník: Celodenní vstup dospělí 15,50 eur, děti od 3 do 14 let a senioři nad 62 let 13,50 eur.
- Vzdálenost z Brna: Přibližně 180 km, asi 2 hodiny autem.
Dunajská Streda patří mezi nejoblíbenější termální areály na Slovensku. Rozlehlý komplex leží přímo v srdci Žitného ostrova a obklopuje ho zelený lesopark, který dotváří klidnou atmosféru.
Návštěvníci mají k dispozici čtyři venkovní a šest krytých bazénů s minerální termální vodou o teplotě 24–40 °C. Díky vysokému obsahu minerálů prospívá voda kloubům, ulevuje svalům a podporuje celkovou regeneraci.
Rodiny ocení bazény se skluzavkami a tobogány, zatímco dospělí mohou zamířit do velkého saunového světa nebo relaxačního centra s masážemi.
Nejlepší termály na Slovensku: Lázně Piešťany
- Hodnocení na Googlu: 4,5 z 5
- Ceník: Aktuální celoroční i akční nabídky najdete na webových stránkách jednotlivých hotelů.
- Vzdálenost z Brna: Okolo 148 km, asi 2 hodiny 20 minut autem.
Piešťany patří mezi nejslavnější lázeňská města na Slovensku. Leží na řece Váh pod svahy Považského Inovce a už při příjezdu vás uchvátí noblesní atmosféra – lázeňské domy, prvorepublikové vilky, luxusní hotely a rozlehlé parky.
Lázně Piešťany jsou vyhlášené deseti minerálními prameny s teplotou 67 až 69 °C a vysokým obsahem síry. Nejcennější je však zdejší unikátní léčivé bahno, které má protizánětlivé účinky a prospívá chrupavkám, kloubům i svalům. Léčba se zaměřuje zejména na pohybový aparát a bolesti související s nervovou soustavou.
U maďarských hranic: Thermal Park Corvinus Velký Meder
- Hodnocení na Googlu: 4,4 z 5
- Ceník: Celodenní vstup dospělí 19 eur, děti od 3 do 14 let a senioři nad 62 let 12 eur.
- Vzdálenost z Brna: Přibližně 200 km, asi 2,5 hodiny autem.
Velký Meder leží mezi Komárnem a Dunajskou Stredou a patří k nejoblíbenějším lázeňským areálům na jihu Slovenska. Rozkládá se uprostřed stohektarového lesoparku, jen patnáct kilometrů od maďarských hranic. Do historického města Győr se odtud dostanete autem za půl hodiny.
Areál nabízí celkem třináct bazénů, od dětských s atrakcemi až po odpočinkové zóny pro relax. V šesti z nich proudí termální voda o teplotě 26–38 °C, která prospívá kloubům, svalům i celkové regeneraci organismu.
Nejbližší termály na Slovensku: Rajecké Teplice
- Hodnocení na Googlu: 4,6 z 5
- Ceník: Celodenní vstup dospělí 50 eur, děti do 12 let 30 eur.
- Vzdálenost z Ostravy: Přibližně 120 km, asi 1,5 hodiny autem.
V malebném údolí říčky Rajčianky, obklopeném horami Malé Fatry a Strážovských vrchů, leží lázně Rajecké Teplice. Termální prameny o teplotě kolem 38 °C jsou zde známé už od 14. století a mají prokazatelné pozitivní vliv na léčbu různých onemocnění.
Lázeňské budovy v antickém stylu stojí uprostřed rozlehlých parků a lesoparků s jezírky a fontánami. Návštěvníci tu najdou komplexní léčebné terapie, moderní vodní a saunový svět, turecké lázně a desítky procedur zaměřených na regeneraci.
Podle uživatelských hodnocení na Googlu patří Rajecké Teplice k nejlépe hodnoceným lázním na Slovensku.
Nejlevnější termály na Slovensku: Malé Bielice
- Hodnocení na Googlu: 4,1 z 5
- Ceník: Podle dne a času, 9 až 17 eur na 4 hodiny.
- Vzdálenost z Brna: Přibližně 180 km, asi 2 hodiny 45 minut autem.
Na okraji města Partizánske se nachází termální areál Malé Bielice. Venkovní zóna nabízí tři bazény – odpočinkový s teplejší vodou nad 30 °C, plavecký a zážitkový s atrakcemi. Rodiny s dětmi potěší skluzavka, tobogán, trampolíny i dětské hřiště. Na travnatých plochách je dostatek prostoru k opalování a k dispozici je také bufet s rychlým občerstvením.
Krytá část areálu zahrnuje dva bazény s hydrouhličitanovou, vápeno-hořečnatou vodou o teplotě 30–37 °C, doplněné o infrasaunu a klasickou finskou saunu. Součástí je i venkovní relaxační bazén, ideální k odpočinku po procedurách.
Nejstarší lázně na Slovensku: Trenčianske Teplice
- Hodnocení na Googlu: 4,3 z 5
- Ceník: Kompletní přehled procedur i pobytů najdete na webových stránkách lázní.
- Vzdálenost z Ostravy: přibližně 150 km, asi 2 hodiny autem.
Legenda o léčivých pramenech v Trenčianských Teplicích
Podle pověsti objevili zdejší prameny na území dnešních lázní Trenčianske Teplice díky chromému pastýři, který hledal ztracenou ovečku. Při pátrání narazil na jezírko, z něhož se linul výrazný sirný zápach.
Pastýř si všiml, že ovečka se po několika koupelích v teplé vodě začala uzdravovat. Rozhodl se proto ponořit i své bolavé údy do jezírka a brzy pocítil úlevu.
Zpráva o zázračné léčivé vodě se rychle rozšířila a lidé z blízkého i vzdáleného okolí začali přicházet, aby se vykoupali v pramenech, kterým se od té doby přisuzuje zázračná moc.
Návštěvníci sem jezdí pro klidnou atmosféru, kvalitní wellness služby a především pro unikátní sirné termální prameny.
Zdejší voda má teplotu 36,4–40,2 °C a používá se přímo, bez jakýchkoli úprav. Díky tomu si zachovává plný obsah sirovodíku, který by se při ohřívání či transportu ztratil. Prameny působí proti bolestem, zlepšují prokrvení tkání a uvolňují svalové napětí. Léčí se tu zejména onemocnění pohybového aparátu a neurologické potíže.
Perlou Trenčianských Teplic je lázeňská budova Hammam, postavená v orientálním maurském stylu. Původně sloužila šlechtě a průmyslníkům, dnes je otevřená všem návštěvníkům. Koupel v exotickém interiéru s bohatou výzdobou patří k nezapomenutelným zážitkům, které dodají tělu i mysli novou energii.