Deset nejdůležitějších objevitelů světa, kteří definitivně změnili zeměpis

Jiří Kratochvíl
Museli být ukrutně umanutí, aby se vydali na cesty, které je zapsaly do dějin lidstva. Redaktor magazínu Víkend DNES vybral deset průzkumníků bílých míst na mapách od Vikingů přes Kolumba až po objevitele Austrálie.
1 První osadník na Islandu

Ingólfur Arnarson (848–910)

Zabít náčelníkova syna se nevyplácí v žádné době. Ingólfur Arnarson (848–910) kvůli tomu musel uprchnout z rodného Norska. Jenže kam se vydat? Kdysi slyšel o neobydleném ostrově v severním Atlantiku, tak proč nezkusit zrovna ten.

Když připlul k Islandu, přemýšlel, kde se usadit. „Ať rozhodnou bohové,“ zvolal a podle legendy vhodil do vody dřevěné sloupy s vyřezanými jmény bohů. Umanul si, že vybuduje osadu u pláže, kde se dřevo vyplaví. Mezitím přirazil s lodí k mysu, jenž nyní nese jméno Ingólfshöfði, a vyslal své keltské otroky, aby našli sloupy. Zabralo jim to tři roky, než je objevili v zátoce zahalené do bílé mlhy na jihozápadě ostrova. A tak Arnarson v roce 874 založil Reykjavík (v doslovném překladu Kouřová zátoka).

Norský Viking je považován za prvního osadníka Islandu. Vikingové také jako první osídlili blízké Shetlandy a Faerské ostrovy.

2 První rodina v Grónsku a Americe

Erik Thorvaldsson (950–1003), známý jako Erik Rudý, byl z dnešního pohledu vrah, a tak ho vyhnali ze Skandinávie a musel se vydat na lodi prozkoumávat západní oblasti. Kolem roku 982 objevil Grónsko.

Před tisíci lety byli Vikingové nejzdatnějšími mořeplavci, kteří se vydávali do neprobádaných vod severního Atlantiku. Někteří z vlastních pohnutek, jiní za trest.

Erik Thorvaldsson (950–1003), známý jako Erik Rudý, byl z dnešního pohledu vrah, a tak ho vyhnali ze Skandinávie a musel se vydat na lodi prozkoumávat západní oblasti. Nakonec se díky tomu stal nesmrtelným.

Kolem roku 982 objevil Grónsko, založil tam osadu a ledový ostrov pojmenoval Zelená země (Gronland), aby přilákal další osadníky. Jeho syn Leif Eriksson (978–1020) si kolem roku 1000 pořídil loď a rozhodl se vydat ještě dál na západ, neboť jistý Bjarni Herjolfsson tvrdil, že se tam nachází velká země, k níž se kdysi v bouři náhodou přiblížil.

Leif s partou stejně starých mladíků dorazil až do Severní Ameriky, přečkal tam zimu a vrátil se. Doma vyprávěl o Vinlandu (zemi pastvin) a dalších oblastech. Pravděpodobně byli prvními Evropany, kteří vstoupili na severoamerickou půdu.

Deset nejdůležitějších objevitelů světa, kteří definitivně změnili zeměpis

