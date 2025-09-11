1 První osadník na Islandu
Zabít náčelníkova syna se nevyplácí v žádné době. Ingólfur Arnarson (848–910) kvůli tomu musel uprchnout z rodného Norska. Jenže kam se vydat? Kdysi slyšel o neobydleném ostrově v severním Atlantiku, tak proč nezkusit zrovna ten.
Když připlul k Islandu, přemýšlel, kde se usadit. „Ať rozhodnou bohové,“ zvolal a podle legendy vhodil do vody dřevěné sloupy s vyřezanými jmény bohů. Umanul si, že vybuduje osadu u pláže, kde se dřevo vyplaví. Mezitím přirazil s lodí k mysu, jenž nyní nese jméno Ingólfshöfði, a vyslal své keltské otroky, aby našli sloupy. Zabralo jim to tři roky, než je objevili v zátoce zahalené do bílé mlhy na jihozápadě ostrova. A tak Arnarson v roce 874 založil Reykjavík (v doslovném překladu Kouřová zátoka).
Norský Viking je považován za prvního osadníka Islandu. Vikingové také jako první osídlili blízké Shetlandy a Faerské ostrovy.
2 První rodina v Grónsku a Americe
Před tisíci lety byli Vikingové nejzdatnějšími mořeplavci, kteří se vydávali do neprobádaných vod severního Atlantiku. Někteří z vlastních pohnutek, jiní za trest.
Erik Thorvaldsson (950–1003), známý jako Erik Rudý, byl z dnešního pohledu vrah, a tak ho vyhnali ze Skandinávie a musel se vydat na lodi prozkoumávat západní oblasti. Nakonec se díky tomu stal nesmrtelným.
Kolem roku 982 objevil Grónsko, založil tam osadu a ledový ostrov pojmenoval Zelená země (Gronland), aby přilákal další osadníky. Jeho syn Leif Eriksson (978–1020) si kolem roku 1000 pořídil loď a rozhodl se vydat ještě dál na západ, neboť jistý Bjarni Herjolfsson tvrdil, že se tam nachází velká země, k níž se kdysi v bouři náhodou přiblížil.
Leif s partou stejně starých mladíků dorazil až do Severní Ameriky, přečkal tam zimu a vrátil se. Doma vyprávěl o Vinlandu (zemi pastvin) a dalších oblastech. Pravděpodobně byli prvními Evropany, kteří vstoupili na severoamerickou půdu.