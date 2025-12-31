Představte si, že žádáte taxikáře, aby vás zavezl do Dilda. Nebo že se chlubíte snímky západu slunce, které jste pořídili ve Fuckingu. A pokud byste chtěli zažít dobrodružství jako superhrdina, můžete vyrazit rovnou do tureckého Batmana. Svět je plný míst, jejichž názvy znějí tak absurdně, že se ani nechce věřit, že skutečně existují. Ale právě ony dělají cestování ještě zábavnějším. Toto jsou některé z nich.
1 Batman (Turecko)
Komiksového Batmana tu nenajdete, přestože název tomu napovídá. Turecký Batman je moderní město na jihovýchodě země, které dostalo jméno podle stejnojmenné řeky. Žije tu téměř 450 tisíc obyvatel, což je srovnatelné například s naším Brnem, které má jen o 50 tisíc obyvatel méně.
Největší turistický zájem město vzbudilo v roce 2008, kdy starosta zvažoval, že zažaluje Hollywood za „krádež“ jména. Ačkoliv k žalobě nikdy nedošlo, název města se stal legendou a lidé z celého světa sem jezdí pro fotku u cedule na začátku města.
2 Fucking (Rakousko)
Vesnička Fucking (vyslovuje se Fooking) měla jen kolem stovky obyvatel, přesto se stala internetovou senzací. Místní začali být obtěžováni turisty, kteří se fotili u cedulí a často je dokonce kradli.
Původ názvu sahá do středověku – od jména jistého Focka a přípony „ing“ (což znamená „lidé patřící k Fockovi“). V roce 2021 obec kapitulovala a raději si změnila název na Fugging, aby nemusela neustále nahrazovat ukradené cedule.
3 Dildo (Kanada)
Rybářská obec na kanadském ostrově Newfoundland má název, který v angličtině znamená přesně to, co si myslíte. Historie? Ta pravděpodobně sahá do 18. století. Slovo „dildo“ kdysi označovalo část lodi nebo kolík.
Dnes tu najdete pivovar Dildo Brewing Co. & Museum nebo festival Dildo Days. V roce 2019 se čestným starostou Dilda stal oblíbený americký televizní moderátor Jimmy Kimmel.
4 Hell (Norsko)
Ano, v Norsku skutečně existuje vesnice jménem Hell (v překladu Peklo). Má vlastní železniční stanici Hell Station, která se stala hitem na sociálních sítích.
Název Hell pochází ze staroseverštiny, konkrétně ze slova „hellir“, které znamená útes nebo skalní převis, takže původně neměl s peklem nic společného. To už se ale dnešnímu turistovi vysvětluje jen těžko.
5 Middelfart (Dánsko)
Město na dánském ostrově Fyn má pro Angličany směšný název – „middle fart“ lze přeložit jako „střední prd“. Ve skutečnosti však vznikl ze starodánského slova Melfar, což znamenalo střední brod. Dnes má asi 15 tisíc obyvatel a místní si z názvu spíš dělají reklamu než problém.
6 Pičín (Česko)
Pozadu nezůstává ani Česko, které má podobných libůstek hned několik. Tou první je Pičín, malá obec ve Středočeském kraji s asi 600 obyvateli. Základem názvu je staročeské osobní jméno Pieka, tedy Píka. „Pravděpodobně to byl muž, který vesnici založil. Ve středověku měli lidé často jen jedno jméno, ne dvě,“ vysvětluje Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
Dnes sem míří hlavně turisté a jazykoví nadšenci, kteří si chtějí vyfotit ceduli. Místní to berou s humorem – a mimochodem, v Pičíně najdete i gotický kostel svatého Vavřince ze 13. století.
7 Řitka (Česko)
Nedaleko Prahy leží Řitka – obec s názvem, který rovněž vyvolá úsměv. Jeho historie přitom může skutečně souviset s řitním otvorem. „Řitka mohla být obrazné pojmenování terénu, který připomínal zadní část lidského těla, a vesnice ležela právě u takového zvlnění,“ popisuje Štěpán.
Přestože se tím baví celá republika, Řitka je dnes bohatá obec, kde mají své vily známé osobnosti. Cedule Řitka je povinnou zastávkou pro všechny, kdo milují kuriózní názvy.
Z dnešního pohledu jsou bizarní názvy víc než jen důvodem k fotce. Ukazují, jak se jazyky vyvíjejí, jak názvy míst přežívají staletí – a že někdy i nevinná slova mohou v jiných jazycích znít úplně jinak. A pro cestovatele? Skvělý důvod, proč zabloudit i do míst, o nichž jste ani netušili, že existují.