Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sklípek, sauna i farmaření. Nechte si taje Chorvatska ukázat přímo od místních

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Sauna po celodenním treku v horách, luxusní výhled z bazénu, chvilky v útulném sklípku, ale i zasvěcení do tajů a specifik místního farmaření a zemědělství. To vše lze zažít v Chorvatsku. Pokud nejste příznivci velkých hotelových komplexů, využijte výhody certifikátu Local Host. Ten vás zavede k lidem, kteří nenabízejí jen ubytování, ale skutečný a autentický ponor do tajů této země.
I takové pohledy nabízí region Međimurje. Ideální místo pro únik z reality

I takové pohledy nabízí region Međimurje. Ideální místo pro únik z reality | foto: CNTB

Baranja, historická oblast u hranic s Maďarskem, která leží přímo na prastaré...
Historické zdi pevnosti Kaštilac v Dalmácii nabízejí neopakovatelnou atmosféru
Ochutnávka místních surovin přímo od farmářů u Vranského jezera je jedním z...
Okolí Vranského jezera nabízí ideální stezky pro aktivní odpočinek.
12 fotografií

Můžete si říkat, že vás Chorvatsko už ničím nepřekvapí. Znáte jeho pláže, noční pobřežní promenády, cesty lodí kolem ostrovů, rozmanité národní parky i vnitrozemská pohoří. Ač se tato místa nemění, občas bývá těžké si je naplno vychutnat pro zástupy turistů lačnících po těch nejlepších záběrech. Na Chorvatsko a jeho krásy se ale lze podívat i z trochu jiného úhlu než toho obvyklého, spojeného s hotelovými komplexy, delegáty a snídaněmi ze švédských stolů.

Zvláště pokud si raději dovolenou plánujete sami, často hledáte něco víc než jen nádherný výhled a pohodlnou postel. V takovém případě se zkuste podívat po značce Local Host, tedy místní hostitel. Hostitelé s touto cedulkou totiž nejsou pouhou další ubytovací adresou na mapě, jsou zárukou autenticity, osobního přístupu a nečekaného vhledu do kultury nám tak blízké země. Zájem o tento osobnější způsob cestování v posledních letech prudce roste. Stále více turistů totiž hledá víc než běžný standard hotelových řetězců a chce se napojit na autentický rytmus života místních, který tento koncept nabízí.

Průvodci, kteří se stanou přáteli

Místní hostitel by se měl stát nejen zprostředkovatelem běžných služeb, měl by být vaším průvodcem, vypravěčem a třeba i kamarádem. Takoví lidé vás přivítají jako přátele a podělí se o příběhy svého kraje. Příkladem může být srub Kraljica šume, tedy česky Královna lesa. Nachází se na samém severu Chorvatska, v lesnatém pohoří Gorski Kotar. Na hosty zde na přivítanou čeká košík místních dobrot a také spousta rad a tipů na možné aktivity v okolí. Když se pak z procházek po lesích a kolem zdejších jezer vrátíte do místa ubytování, přivítá vás hořící krb či finská sauna.

Srub ‚Kraljica šume‘ (Královna lesa) v pohoří Gorski Kotar je oázou klidu

Podobně zaujme apartmán Ondine ležící v historické oblasti Baranje u hranic s Maďarskem. K poznávání této poklidně malebné krajiny, kterou proslavilo vynikající víno, je toto místo ideální. Leží přímo na trase prastaré vinařské stezky a jeho součástí je více než sto let starý vinařský sklípek.

Od relaxace v kopcích po život na farmě

Pohodu u lokálního hostitele si můžete užít v prázdninovém domě Hygge v oblasti Međimurje nebo v dalmatském Kaštilaci. Skvělým tipem je i prázdninový dům Coha ležícím na jednom ze svahů pohoří Medvednica. Ano, to jsou mezi Chorvaty oblíbené kopce, kam lze zamířit na procházku přímo ze Záhřebu. Dřevěná chata zde stojí od roku 1946 a je celá stylově zařízená v řezbářském stylu Zagorje.

Výhod certifikovaného místního hostitele si můžete užít i u Vranského jezera. Největší chorvatská sladkovodní plocha je pochopitelně útočištěm mnoha druhů ryb, žab a ptáků, ale i obojživelníků a želv. Ovšem jistě nejen milovníci přírody ocení zdejší pohostinnosti ve dvojici vil La Vrana a Aurana. Nabízejí totiž skutečně luxusní ubytování s nádhernými výhledy.

Ochutnávka místních surovin přímo od farmářů u Vranského jezera je jedním z nejlepších zážitků, které si můžete z cest odvézt

Naším posledním tipem, který se může pochlubit značkou Local Host, je statek Ograde na poloostrově Istrie. Ohraničený tradiční zdí z nelepených kamenů (právě tato zeď – „ograda“ – dalo statku jméno) ukrývá skutečnou historii a um chorvatských předků. Právě zde se můžete naučit, jak se vyrábějí tradiční místní sušenky Pazinski cukerančići nebo jak připravit těstoviny na istrijský způsob. Místní farmáři vás ale rádi zasvětí i do tajů a specifik chorvatského zahradničení, sklizně či péče o koně, zdejší největší chloubu. Na statku Ograde pochopitelně ochutnáte i produkty ze zdejších chovů.

Pro všechny, kteří by rádi do Chorvatska vyrazili za trochu neobvyklým zážitkem nebo se prostě pro letošní léto chtějí vyhnout kultuře hotelových řetězců, by mohla být značka Local Host dobrým vodítkem a znamením, že „tudy vede cesta“.

Cestovat do Chorvatska se totiž dá i zvídavě: s ohledem na přírodu, místní zvyky a jeho srdečné obyvatele.

Chcete zažít Chorvatsko jinak?

Pokud hledáte ubytování, které má duši a nabízí víc než jen „střechu nad hlavou“, hledejte při plánování dovolené certifikaci Local Host. Je to nejlepší způsob, jak podpořit místní komunity a zažít skutečné Chorvatsko bez turistických filtrů. Prohlédnout nabídku ubytování Local Host.

Témata: Chorvatsko, Statek, sauna

Nejčtenější

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

Podmořská galerie prehistorického umění, kterou už nikdo neměl spatřit

Tisíce let zůstávala skrytá. Jeskyně s pravěkými malbami tuleňů, bizonů i...

Tisíce let zůstávala skrytá. Jeskyně s pravěkými malbami tuleňů, bizonů i otisky lidských rukou měla navždy zmizet, zapomenutá pod hladinou Středozemního moře. Pak ji ale náhodou objevil potápěč z...

KVÍZ: Jak dobře znáte Ostravu? Otestujte své razovité znalosti

Jak dobře znáte Ostravu?

Ostrava už dávno nehraje v uhelných tónech. Dnes překvapuje jako jedno z nejzelenějších měst v Česku, které láká na světové technické památky, skvostnou architekturu i skrytá kulturní tajemství....

Řecko přitvrzuje. Na plážích si nebudete moct vypůjčit lehátka ani slunečníky

Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející...

Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející turistické sezoně už si návštěvníci na stovkách pláží nebudou moci pronajmout lehátko ani slunečník. Tamní úřady rozšířily seznam...

Tyto malé „Benátky“ Italové turistům tají. Nakoukněte pod pokličku Chioggie

Hlavní poloostrov Chioggie je obetkaný kanály jako v Benátkách.

Když máte plné zuby tisíců (ostatních) turistů, se kterými se mačkáte v uličkách Benátek, dejte si na den oraz a vyrazte do Chioggie. Italové jí říkají „malé Benátky“ a kromě autentické atmosféry...

Sklípek, sauna i farmaření. Nechte si taje Chorvatska ukázat přímo od místních

Advertorial
I takové pohledy nabízí region Međimurje. Ideální místo pro únik z reality

Sauna po celodenním treku v horách, luxusní výhled z bazénu, chvilky v útulném sklípku, ale i zasvěcení do tajů a specifik místního farmaření a zemědělství. To vše lze zažít v Chorvatsku. Pokud...

1. června 2026

Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův...

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...

1. června 2026

Cestování jako životní styl: Když se ze snů o cestách po světě stane realita

Ve spolupráci
Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Říká se, že cestování je jediná věc, za kterou utratíte peníze, a přesto vás udělá bohatšími. Skutečné objevování světa totiž není o sbírání luxusních hotelových pokojů, které vypadají všude stejně....

31. května 2026

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

31. května 2026

Tyto malé „Benátky“ Italové turistům tají. Nakoukněte pod pokličku Chioggie

Hlavní poloostrov Chioggie je obetkaný kanály jako v Benátkách.

Když máte plné zuby tisíců (ostatních) turistů, se kterými se mačkáte v uličkách Benátek, dejte si na den oraz a vyrazte do Chioggie. Italové jí říkají „malé Benátky“ a kromě autentické atmosféry...

31. května 2026

Test autobusových nádraží v Česku: Servis a pohodlí najdou cestující jen na několika z nich

Premium
Autobusové nádraží Na Knížecí v Praze

Kapela Mňága a Žďorp napsala na „autobusáku“ Písničku pro tebe. Zrovna optimistická není, což chápe každý, kdo má s českými autobusovými nádražími zkušenost...

31. května 2026

Na co zírá mašinfíra: Po západní dráze ze Smíchova do Berouna

Rosnička 710.790 společnosti Qalqam Rail ve stanici Karlštejn

Dnešní Mašinfíra nás vlastně proveze minulostí. Jízdu mezi stanicemi Praha-Smíchov a Beroun jsme totiž natočili už před několika lety, kdy jsme jen tušili, že se výchozí stanice změní k nepoznání....

31. května 2026

KVÍZ: Jak dobře znáte Ostravu? Otestujte své razovité znalosti

Jak dobře znáte Ostravu?

Ostrava už dávno nehraje v uhelných tónech. Dnes překvapuje jako jedno z nejzelenějších měst v Česku, které láká na světové technické památky, skvostnou architekturu i skrytá kulturní tajemství....

vydáno 31. května 2026

Chcete si odpočinout od centra Athén? Přinášíme tipy na pláže i výlety v okolí

Agistri nedaleko Atén je řecký ostrov plný borovic, klidných zátok a...

Řeckou metropoli si většina cestovatelů spojí s antickými památkami, rozpálenými kameny Akropole a rušnými uličkami pod ní. Davům turistů se můžete snadno vyhnout. Stačí nasednout na trajekt nebo si...

30. května 2026

Český výletník: Vedro jsem zvládl ve zmrzlinovém království. Nabízí i skleněnou

Zmrzlinářka v Mimoni se ani na chvíli nezastaví, ale dlouhé fronty se tam...

Léto a teplotní rekordy jsou za dveřmi, takže začíná být aktuální putování za zmrzlinou. Muzeum této pochoutky otevřel v Praze na Národní třídě Jan Hochsteiger z Creme de la Creme. Nejvíce druhů...

29. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 5. 14:53

Vodopády, jezera i lanovky zdarma. Obertauern je tajným tipem v Rakousku

Rakouský Obertauern (Horní Taury), známý především jako zimní středisko, nabízí...

Když v nížinách teploty stoupají k tropickým hodnotám a města se rozpálí, hory se stávají ideálním útočištěm. Čistý vzduch, chladnější noci či horská jezera a výhledy mají sílu dobít energii....

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.