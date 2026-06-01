Můžete si říkat, že vás Chorvatsko už ničím nepřekvapí. Znáte jeho pláže, noční pobřežní promenády, cesty lodí kolem ostrovů, rozmanité národní parky i vnitrozemská pohoří. Ač se tato místa nemění, občas bývá těžké si je naplno vychutnat pro zástupy turistů lačnících po těch nejlepších záběrech. Na Chorvatsko a jeho krásy se ale lze podívat i z trochu jiného úhlu než toho obvyklého, spojeného s hotelovými komplexy, delegáty a snídaněmi ze švédských stolů.
Zvláště pokud si raději dovolenou plánujete sami, často hledáte něco víc než jen nádherný výhled a pohodlnou postel. V takovém případě se zkuste podívat po značce Local Host, tedy místní hostitel. Hostitelé s touto cedulkou totiž nejsou pouhou další ubytovací adresou na mapě, jsou zárukou autenticity, osobního přístupu a nečekaného vhledu do kultury nám tak blízké země. Zájem o tento osobnější způsob cestování v posledních letech prudce roste. Stále více turistů totiž hledá víc než běžný standard hotelových řetězců a chce se napojit na autentický rytmus života místních, který tento koncept nabízí.
Průvodci, kteří se stanou přáteli
Místní hostitel by se měl stát nejen zprostředkovatelem běžných služeb, měl by být vaším průvodcem, vypravěčem a třeba i kamarádem. Takoví lidé vás přivítají jako přátele a podělí se o příběhy svého kraje. Příkladem může být srub Kraljica šume, tedy česky Královna lesa. Nachází se na samém severu Chorvatska, v lesnatém pohoří Gorski Kotar. Na hosty zde na přivítanou čeká košík místních dobrot a také spousta rad a tipů na možné aktivity v okolí. Když se pak z procházek po lesích a kolem zdejších jezer vrátíte do místa ubytování, přivítá vás hořící krb či finská sauna.
Podobně zaujme apartmán Ondine ležící v historické oblasti Baranje u hranic s Maďarskem. K poznávání této poklidně malebné krajiny, kterou proslavilo vynikající víno, je toto místo ideální. Leží přímo na trase prastaré vinařské stezky a jeho součástí je více než sto let starý vinařský sklípek.
Od relaxace v kopcích po život na farmě
Pohodu u lokálního hostitele si můžete užít v prázdninovém domě Hygge v oblasti Međimurje nebo v dalmatském Kaštilaci. Skvělým tipem je i prázdninový dům Coha ležícím na jednom ze svahů pohoří Medvednica. Ano, to jsou mezi Chorvaty oblíbené kopce, kam lze zamířit na procházku přímo ze Záhřebu. Dřevěná chata zde stojí od roku 1946 a je celá stylově zařízená v řezbářském stylu Zagorje.
Výhod certifikovaného místního hostitele si můžete užít i u Vranského jezera. Největší chorvatská sladkovodní plocha je pochopitelně útočištěm mnoha druhů ryb, žab a ptáků, ale i obojživelníků a želv. Ovšem jistě nejen milovníci přírody ocení zdejší pohostinnosti ve dvojici vil La Vrana a Aurana. Nabízejí totiž skutečně luxusní ubytování s nádhernými výhledy.
Naším posledním tipem, který se může pochlubit značkou Local Host, je statek Ograde na poloostrově Istrie. Ohraničený tradiční zdí z nelepených kamenů (právě tato zeď – „ograda“ – dalo statku jméno) ukrývá skutečnou historii a um chorvatských předků. Právě zde se můžete naučit, jak se vyrábějí tradiční místní sušenky Pazinski cukerančići nebo jak připravit těstoviny na istrijský způsob. Místní farmáři vás ale rádi zasvětí i do tajů a specifik chorvatského zahradničení, sklizně či péče o koně, zdejší největší chloubu. Na statku Ograde pochopitelně ochutnáte i produkty ze zdejších chovů.
Pro všechny, kteří by rádi do Chorvatska vyrazili za trochu neobvyklým zážitkem nebo se prostě pro letošní léto chtějí vyhnout kultuře hotelových řetězců, by mohla být značka Local Host dobrým vodítkem a znamením, že „tudy vede cesta“.
Cestovat do Chorvatska se totiž dá i zvídavě: s ohledem na přírodu, místní zvyky a jeho srdečné obyvatele.
Pokud hledáte ubytování, které má duši a nabízí víc než jen „střechu nad hlavou", hledejte při plánování dovolené certifikaci Local Host. Je to nejlepší způsob, jak podpořit místní komunity a zažít skutečné Chorvatsko bez turistických filtrů.