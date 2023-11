Neapol, omšelá kráska pod Vesuvem. Za spoustou klišé se skrývá temné charisma

Mafiánská, zanedbaná, divoká, plná odpadků a kriminality – to jsou nejčastější klišé vztahující se k Neapoli. Ano, ve třetím největším italském městě je spousta míst, která zrovna nezáří čistotou, v sezoně v jeho centru řádí gangy kapsářů a do odlehlejších částí města se odváží jen lidé dobrodružné povahy. Ale totéž by se dnes dalo říct o řadě jiných evropských metropolí, a co si budeme povídat – první dojmy cizinců, kteří do Prahy přijedou vlakem a vystoupí na hlavním nádraží, taky nebudou kdovíjaké... Takže – vzhůru do Neapole, bez obav a bez předsudků!