Od starých Řeků po fašismus. Výlet do nenápadného okolí Neapole

Do Neapole míří z Prahy pravidelné spoje společností easyJet a ČSA/SmartWings. Alternativou je častější spojení do Říma (mj. Ryanair), odkud se do Neapole dopravíte rychlovlakem za rovnou hodinu. Kdo by se odvážil jet autem (to i vzhledem k vysoké kriminalitě spíše nedoporučujeme), tak z Prahy ukrojí vzdálenost rovných 1 500 km. Místní doprava je chaotická a pokud ji budete chtít využít, vyžádá si to pár chvilek studia předem. MHD v Neapoli provozuje několik společností, které si navzájem neuznávají jízdenky. Směrem na východ (Pompeje, Herculaneum, Sorrento) i západ (Pozzuoli, Baia, Cuma) míří relativně spolehlivé příměstské železnice. Menší místa propojují autobusové linky; jak, co a kdy jezdí, se ale musíte zeptat, jízdní řády neexistují. Praktické informace

Ubytování je v Neapoli levné, je ale dobré se vyhnout některým čtvrtím, zejména oblasti kolem hlavního nádraží. Hotel si zařídíte nejlépe předem přes některou ze zprostředkujících platforem typu www.booking.com. Je praktické vládnout alespoň prazákladem italštiny či si pomoci slovníčkem nebo překladačem – většina místních nic jiného neumí (to se týká i turistických služeb). Zločinnost se sice v posledních letech snížila, přesto je třeba mít své věci pod kontrolou. Kapesní krádeže, zejména v přelidněných uličkách staré Neapole, nejsou výjimečné. Pokud budete mít auto (vlastní či půjčené), doporučujeme je odstavovat na hlídaných parkovištích.