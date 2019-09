Smutné vojenské dědictví. Petržalku poznamenal Mnichov, války i komunisté

Před návštěvou doporučuji si telefonicky či mailem ověřit, zda bude bunkr skutečně otevřen. Kontakty najdete na webu https://bunker.bs8.sk/Určitě si udělejte větší časovou rezervu, neboť průvodce se možná bude uvnitř bunkru věnovat návštěvníkům, případně si před zahájením prohlídky chvíli posečkáte, než se sejde větší skupina. „Konkurenční“ občanské sdružení Muzeum petržalského opevnění pak zpřístupnilo pro veřejnost bunkr B-S 4 Lány. Obecné i praktické informace o něm se dozvíte ze stránek http://mpo.sk/

Jak se tam dostat

Veřejnou dopravou zcela jednoduše – z Kollárova náměstí či Zochovy, v centru Bratislavy přímým autobusem číslo 80 do zastávky Kopčianska. Pak pěšky po silnici směrem na Kittsee až k okraji staveniště a stezkou podél něj to střihnout k bunkrům. Motoristy a cyklisty tam pak menší oklikou kolem pomníku Hartmuta Tautze, a následně po hranici dovede vedlejší komunikace. Zároveň kolem prochází dálková cyklotrasa EuroVelo 13 (Železná opona – Iron curtain trail), dále cyklospojnice do Bratislavy, rakouského Kittsee i k transevropské trase EuroVelo 1.