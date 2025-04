Duny, přesypy, pláně plné písku. Nebýt toho, že je tu a tam zpestří nějaké vřesoviště, vypadalo by to jako na poušti. Národní parky Nizozemska jsou svou krajinnou skladbou poněkud monotematické. To...

Od naší spolupracovnice Je sedm hodin večer, jsme v Itálii na dálnici A7 a zbývá nám osmdesát kilometrů do Janova. Ano, do TOHO Janova, při jehož vyslovení člověku hned naskakují velkolepé renesanční (a filmové) myšlenky...

Největší sbírka historických zbraní v Evropě má statisíce exponátů

Co je to Landeszeughaus? Zbrojnice. Pokud to vysvětlení pojmeme obšírněji, je to přibližně 190 000 dobrých důvodů, proč si zajet do Štýrského Hradce. Tolik historických zbraní tamní arzenál chová ve...