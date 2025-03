Že má rozlohou trojnásobné Rumunsko třiapůlkrát více národních parků než Česko, to bychom mu snad ještě odpustili. Ale na to, že jsou ty jejich parky v krásách divokosti tak bohaté, se nežárlí jen těžko. Přitom je to od našich hranic k Rumunsku jen nějakých 600 kilometrů. Tato nádhera tedy rozhodně není nedostupná.