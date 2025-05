Polsko, to není jen baltská riviéra na pobřeží. K tamním krásám patří i třiadvacítka národních parků, která patřila po dlouhá léta k neprávem opomíjeným cílům českých turistů. Dnes v nich nachází to, co jim u chráněných území Česka schází. Klid a přírodu bez lidí. Vše jen kousek za našimi hranicemi.