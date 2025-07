Průměrné stáří českých národních parků je devětatřicet let. To v Itálii je průměrem let padesát, a nachází se tam nemálo chráněných území, která dotahují na sté jubileum. Čím překvapí? Především pestrostí. Žasnout nad krásami můžete od v oblacích se ztrácejících horských masivů až po břehy moře.