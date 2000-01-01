náhledy
V neděli 1. března slaví Yellowstonský národní park 154 let své existence a dodnes umí nabídnout větší drama než kdejaká reality show. Gejzíry stříkající do nebe, medvědi téměř na dosah ruky a bizoni procházející se po silnicích tvoří krajinu, o které člověk pochybuje, že se nachází na Zemi.
Autor: Profimedia.cz
Romantické procházky po alpských loukách? Hezké. Yellowstone? Jedním slovem dobrodružství.
Je to vůbec první národní park na světě a i po více než 150 letech od svého založení roku 1872 se mu stále daří zachovat svou jedinečnost.
Najdete tu aktivní geotermální pole, rozsáhlé lesy, jedinečné horské scenérie a jeden zajímavý detail navíc: celý park leží nad supervulkánem, který naposledy explodoval před asi 640 000 lety.
Technicky vzato se tu tedy člověk prochází po jedné z nejnebezpečnějších oblastí planety. Ale nepůsobí to tak, že? Pokud tedy na silnici nepotkáte bizona…
Hory v okolí parku patří k tomu nejfotogeničtějšímu, co je v Severní Americe k mání.
Nad krajinou se zvedají zasněžené štíty, hluboká údolí a nekonečné hřebeny, které mění barvy podle světla během dne.
Z některých vyhlídek je možné dohlédnout až na vzdálené masivy pohoří Beartooth Mountains, což jen podtrhuje pocit obrovského prostoru a svobody.
Není divu, že právě tady vzniká dojem, že člověk stojí uprostřed poslední skutečné divočiny.
Tady člověk stojí pár metrů od nejslavnějšího gejzíru světa Old Faithful a se zatajeným dechem čeká, kdy obří masy vody vytrysknou. A ony to opravdu udělají, zhruba 17krát denně.
Pokud je někdo na lovu dokonalé instagramové fotky, neomylně vyrazí k vyhlídce nad Grand Prismatic Spring.
Park se mimochodem pyšní asi 60 procenty všech gejzírů na světě, což je velmi úctyhodná statistika.
Yellowstone je opravdový paradox. Jako téměř všude v Americe jsou tu luxusní silnice a parkoviště, ale jen o pár kilometrů dál už čeká divočina, kde člověk nepotká živou duši.
Přes 1 400 kilometrů stezek znamená jediné – můžete si vybrat mezi pohodovou procházkou s dětmi nebo výpravou, po které si budete připadat jako skutečný objevitel.
Během svých toulek tady v turistických centrech běžně potkáte Indiány – tady se jim tak ale samozřejmě neříká. S respektem k jejich kultuře i historii se označují jako „Native Americans“, tedy původní Američané.
Yellowstone je jeden z mála koutů světa, kde člověk může relativně běžně vidět vlky ve volné přírodě – hlavně v legendárním údolí Lamar.
Dohromady tak vzniká ekosystém, který biologové právem označují za jeden z nejkomplexnějších na severní polokouli.
Park ukrývá i svůj vlastní „Grand Canyon“. Jde o kaňon řeky Yellowstone s dramatickými vodopády, které patří v USA k nejoblíbenějším místům pro fotografy.
A pak je tu Yellowstone Lake, největší vysokohorské jezero Severní Ameriky. Voda je sice ledová i v létě, ale plavba na lodi, rybaření a kempování tu mají přesto své kouzlo.
Yellowstone funguje celoročně. Zimy jsou tu skutečné mrazivé, teploty se pohybují klidně kolem –18 stupňů Celsia, ale sněhové scenérie a výpravy na sněžnicích mají magickou atmosféru.
Léto naopak nabízí příjemných 21 až 27 stupňů a ideální podmínky k prozkoumávání okolní přírody.
Místní kempy jsou kapitolou samy o sobě. Je tu vše od dobře vybavených tábořišť s veškerým zázemím až po odlehlé „plácky“, kam se člověk dostane jen pěšky nebo na koni. Ostatně stejně jako k některým největším lákadlům parku.
Platí tu i striktní zákaz používání dronů a domácí mazlíčci tu mají přísná omezení kvůli divokým zvířatům.
Yellowstone prostě není zábavní park – je to opravdová divočina. Můžeme jen doufat, že se ji člověku podaří v současné dechberoucí podobě zachovat co možná nejdéle.
