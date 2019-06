Dost bylo moře. Chorvatskou Paklenici vyhledávají hlavně milovníci outdooru

V soutěsce Velika Paklenica, která leží přibližně dva kilometry od města Starigrad-Paklenica, se natáčely některé scény ze slavných filmů o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi. Nyní její stěny zdolávají horolezci a stále častěji je mezi nimi slyšet i čeština.

Už od vstupu do parku vás tady pohltí ráj opravdových outdoorových nadšenců. Najednou se tu ocitnete v poklidné oáze plné mladých lidí, kteří mají na celý den jedinou starost – pokořit strmou skálu. Na laně tu visí pod dohledem rodičů už i malé děti.

Skalní stěny v Paklenici nabízejí celou řadu lezeckých cest s různou obtížností. Sportovci využívají kolmých stěn hned u parkoviště a ve spodní části kaňonu. Nejoblíbenější lokalitou pro lezení je ale skalní masiv Anića kuk.

Pro chodce je v Paklenici vyznačeno 150 kilometrů horských turistických cest. A přípravu není radno podceňovat. Výletníci, kteří si jen odběhli od moře v žabkách, by se pak mohli na lehátka vrátit v lepším případě kulhající. Na kamenitém terénu to totiž podkluzuje i v teniskách.



Zájem turistů přitahují i různé lezecké soutěže, některé se konají už před turistickou sezonou. „Začátkem května se tu například koná závod v lezení na rychlost Big Wall Speed Climbing,“ vysvětluje místní průvodce.

Známé jsou i závody v horské cyklistice, například Paklenica Trail. Nechybí ani soutěže pro děti či lezecký maraton.

Podzemní město Paklenice

Koncem srpna roku 2016 bylo ve skalách kaňonu Velika Paklenica otevřeno nové návštěvnické centrum s názvem „Podzemní město Paklenice“, které vzniklo přestavěním bývalého vojenského bunkru.

Uvnitř si turisté mohou prohlédnout přírodní a kulturní bohatství národního parku, nachází se zde i informační centrum, prodejna suvenýrů, umělá lezecká stěna, interaktivní Škola vázání uzlů a prostor pro Horskou službu.

Roztomilé muly, pomáhající v hornatém terénu s nákladem, jsou zvířata, která v parku potkáte rádi. Dva druhy jedovatých hadů, zmiji růžkatou a zmiji Ursiniho, jež se v Paklenici vyskytují, většina lidí asi raději mine. Zajímavostí parku je ale také pavouk stepník rudý, který má červený zadeček, a tak je na bílých stěnách Paklenice dobře vidět.

Ve Velké Paklenici můžete také s průvodcem pozorovat ptáky nebo jít do jeskyně s mnoha krápníkovými útvary Manita peć. Vstup do jeskyně je zpoplatněn a možný jen s průvodcem.

Užít si zde můžete i vyjížďky terénními auty po pohoří Velebit, které nabízí blízký hotel Rajna. Velebit Photo Safari stojí na den 490 kun (1 800 Kč) pro dospělého a pro dítě do 12 let 245 kun (890 Kč).

Určitě si tu dejte připravit ke kávě místní specialitu – palačinku s domácí mandarinkovou marmeládou, která má neobvyklou hořkosladkou chuť. Sehnat ji můžete například na letišti v Zadaru.



U vstupu do parku se nachází velké parkoviště. Autem však lze po zaplacení vstupného na bezplatné parkoviště uvnitř parku, v létě ale bývá hodně obsazené. V hlavní sezóně, tedy od června do září, stojí jednodenní vstup do Paklenice 60 kun (220 Kč) pro dospělé a 30 kun (110 Kč) pro dítě od 5 do 14 let. Pětidenní vstupné lze získat za 180 kun (650 Kč) a 90 kun (325 Kč) pro dítě.

Stanovat lze například v kempu „Národní park“ v blízkosti informačního střediska parku. Při vícedenním pobytu v parku slouží k ubytování horská chata, dřevěné chatky k přenocování i pastýřská stavení, a to zejména v horské části. Hotely, kterých je v okolí Paklenice podle místních nedostatek, obsazují zejména Angličané, čili je třeba si způsob ubytování rozmyslet a nejlépe zajistit dopředu.