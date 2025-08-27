Napříč Evropou, Španělsko jako cíl. Jak poutníci zvládají cestu do Santiaga

Tereza Hrabinová
  4:00
Síť svatojakubských cest protíná celou Evropu. Vést vás může od domu až ke katedrále v Santiagu de Compostela ve Španělsku. Co poutníky na cestě dlouhé tři tisíce kilometrů čeká?
O svatojakubských cestách je lepší mluvit v množném čísle. Jako síť říček a potoků protínají celou Evropu, aby se nakonec slily v hlavní proudy přes Francii a Španělsko. Podle tradice by měl poutník vyrazit od prahu svého domu. O českých trasách jsme psali v předchozím článku. Kudy ale pokračují dál?

Svatojakubská cesta spojuje Evropu

  • Jakub Starší byl prvním apoštolem, který zemřel mučednickou smrtí. Kolem roku 44 ho nechal popravit Herodes Agrippa.
  • Legenda aurea vypráví, že jeho tělo dopravili přátelé lodí řízenou anděly až do Galicie, kde bylo pohřbeno a na staletí zapomenuto.
  • V 9. století vedly zářící hvězdy k objevení hrobu. Od té doby nese místo název Compostela (hvězdné pole).
  • Ve 12. a 13. století patřila pouť do Santiaga mezi největší křesťanské poutě – vedle Říma a Jeruzaléma.
  • Papež Kalixt II. slíbil poutníkům ve Svatém roce úplné odpuštění hříchů.
  • Rada Evropy vyhlásila v roce 1987 Svatojakubské cesty Evropskou kulturní cestou.
  • Znakem je mušle sv. Jakuba, jejíž barvy, modrá a žlutá, odpovídají vlajce EU.

Na cestu i z Česka

Každý rok dorazí do Santiaga de Compostela desítky poutníků, kteří vyrazili z Česka. Znamená to nachodit zhruba tři tisíce kilometrů.

„Vycházela jsem 4. června 2023 z Jablonného nad Orlicí a došla 22. listopadu. Před Španělskem jsem myslela, že to zabalím, měla jsem zdravotní problémy. Ale kousla jsem se a došla – nejlepší rozhodnutí mého života. Chtěla jsem čekat do důchodu, ale kdo ví, jestli se ho dožijeme? Tak jsem dala výpověď a vyrazila,“ popisuje jedna poutnice na sociálních sítích.

Jiní volí etapy. „Jdu už třetí rok. Někdy pěšky, jindy na kole nebo lodí. Trasu si hledám sám. Letos půjdu od Bodamského jezera do Bernu,“ sdílí další z poutníků.

Kolik kilometrů vás čeká?

Podle spolku Ultreia má cesta z Prahy přes německé Řezno a švýcarskou Ženevu až do francouzského Le Puy a přes Pyreneje do Santiaga celkem 3 052 kilometrů. Jednotlivé úseky vypadají následovně:

ÚsekVzdálenostCelkem
St. Jean Pied de Port – Santiago de Compostela795 km795 km
Le Puy en Velay – St. Jean Pied de Port732 km1 527 km
Ženeva – Le Puy en Velay350 km1 877 km
Lindau – Ženeva450 km2 327 km
Donauwörth – Lindau251 km2 578 km
Všeruby – Donauwörth273 km2 851 km
Praha – Všeruby201 km3 052 km

Do Santiaga se samozřejmě dá dojít vícero cestami, tato je však tradiční a mezi českými poutníky patří k nejvyhledávanějším.

Oficiální svatojakubské trasy jsou vedené tak, aby vedly přes historická města a poutní místa a cesta je na některých úsecích delší. Kdo chce ušetřit kilometry, může zvolit zkratku po menších silnicích. Například mezi Řeznem a Augsburgem se dá vyhnout části značené cesty přes Schrobenhausen. Znamená to sice jít dva dny mimo oficiální trasu, ale zkrátíte si putování i o několik desítek kilometrů.

Z Karviné do Santiaga za 116 dní: Tady platí, že cesta je cíl, líčí poutník

Co si vzít s sebou?

Základem jsou dobré boty a lehký batoh. „Nejlepší jsou prošlápnuté běžecké boty. Hůlky se hodí, ale bez nich se dá také obejít,“ radí ti zkušenější.

Inspiraci mnozí hledají i v knihách. „Největší inspirací pro mě byla knížečka pátera Lízny Musím jít dál, kde formou stručného deníku popisuje svou cestu z Čech přes Santiago až na Finesteru. Přečetla jsem i jiné poutní knihy, ale tahle byla top. Díky Františkovi Líznovi jsem většinu věcí předem neřešila a věděla, že se dá přespat i venku a vystačit na den s jednou darovanou broskví a konzervou sardinek. Funkční oblečení snad vůbec neměl a mapy v mobilu taky ne. Popisuje vše velmi realisticky a věcně,“ sdílí jedna z poutnic na sociální síti.

Od oceánu až po horské stezky, Camino de Santiago nabízí cestu pro každého
Nádraží Praha Vršovice

