O svatojakubských cestách je lepší mluvit v množném čísle. Jako síť říček a potoků protínají celou Evropu, aby se nakonec slily v hlavní proudy přes Francii a Španělsko. Podle tradice by měl poutník vyrazit od prahu svého domu. O českých trasách jsme psali v předchozím článku. Kudy ale pokračují dál?
Svatojakubská cesta spojuje Evropu
Na cestu i z Česka
Každý rok dorazí do Santiaga de Compostela desítky poutníků, kteří vyrazili z Česka. Znamená to nachodit zhruba tři tisíce kilometrů.
„Vycházela jsem 4. června 2023 z Jablonného nad Orlicí a došla 22. listopadu. Před Španělskem jsem myslela, že to zabalím, měla jsem zdravotní problémy. Ale kousla jsem se a došla – nejlepší rozhodnutí mého života. Chtěla jsem čekat do důchodu, ale kdo ví, jestli se ho dožijeme? Tak jsem dala výpověď a vyrazila,“ popisuje jedna poutnice na sociálních sítích.
Jiní volí etapy. „Jdu už třetí rok. Někdy pěšky, jindy na kole nebo lodí. Trasu si hledám sám. Letos půjdu od Bodamského jezera do Bernu,“ sdílí další z poutníků.
Kolik kilometrů vás čeká?
Podle spolku Ultreia má cesta z Prahy přes německé Řezno a švýcarskou Ženevu až do francouzského Le Puy a přes Pyreneje do Santiaga celkem 3 052 kilometrů. Jednotlivé úseky vypadají následovně:
|Úsek
|Vzdálenost
|Celkem
|St. Jean Pied de Port – Santiago de Compostela
|795 km
|795 km
|Le Puy en Velay – St. Jean Pied de Port
|732 km
|1 527 km
|Ženeva – Le Puy en Velay
|350 km
|1 877 km
|Lindau – Ženeva
|450 km
|2 327 km
|Donauwörth – Lindau
|251 km
|2 578 km
|Všeruby – Donauwörth
|273 km
|2 851 km
|Praha – Všeruby
|201 km
|3 052 km
Do Santiaga se samozřejmě dá dojít vícero cestami, tato je však tradiční a mezi českými poutníky patří k nejvyhledávanějším.
Oficiální svatojakubské trasy jsou vedené tak, aby vedly přes historická města a poutní místa a cesta je na některých úsecích delší. Kdo chce ušetřit kilometry, může zvolit zkratku po menších silnicích. Například mezi Řeznem a Augsburgem se dá vyhnout části značené cesty přes Schrobenhausen. Znamená to sice jít dva dny mimo oficiální trasu, ale zkrátíte si putování i o několik desítek kilometrů.
Co si vzít s sebou?
Základem jsou dobré boty a lehký batoh. „Nejlepší jsou prošlápnuté běžecké boty. Hůlky se hodí, ale bez nich se dá také obejít,“ radí ti zkušenější.
Inspiraci mnozí hledají i v knihách. „Největší inspirací pro mě byla knížečka pátera Lízny Musím jít dál, kde formou stručného deníku popisuje svou cestu z Čech přes Santiago až na Finesteru. Přečetla jsem i jiné poutní knihy, ale tahle byla top. Díky Františkovi Líznovi jsem většinu věcí předem neřešila a věděla, že se dá přespat i venku a vystačit na den s jednou darovanou broskví a konzervou sardinek. Funkční oblečení snad vůbec neměl a mapy v mobilu taky ne. Popisuje vše velmi realisticky a věcně,“ sdílí jedna z poutnic na sociální síti.
