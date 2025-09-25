Problém s „horami smrti“. Ne každý vrchol si vražedný titul opravdu zaslouží

Radomír Dohnal
Velká, Tyrkysová, Duchů nebo Strážce. Těm opravdu výrazným horám celého světa se přezdívá různě. Ovšem pro ty nejvyšší vrcholky napříč pohořími z různých kontinentů je asi nejrozšířenějším pojmenováním něco jako „smrtící“ či „vražedná“. Otázkou je, která velehora má na takový titul oprávněný nárok.
Hřbitov horolezců

Střecha světa, Mount Everest, si titul nejvražednější velehory vysloužil absolutním počtem mrtvých.

Je to vlastně maličkost, která rozhodně nemá ubírat ze zásluh vrcholy dobývajícím lezců. Ale sami vycítíte, že adrenalin opadá, pokud alpinista zdolává v Karákóramu či Himálaji už kolikátou osmitisícovku, a o každém z těch vrcholů se mluví v těch nejtemnějších souvislostech, jako o hoře vražedné, zabijácké nebo smrtící. Která jí tedy skutečně je?

Začít můžeme hned u té nejvyšší z nejvyšších – na Střeše světa, vrcholku Mount Everest. Hora, které se také říká Džomolangma nebo Sagarmátha, je totiž považována za nejvíce nebezpečnou horu. A v absolutních číslech to skutečně platí. Lehce rozrůzněné odhady totiž hovoří o tom, že výstup na nejvyšší horu světa zatím nepřežilo 310–340 lezců. Žádná jiná osmitisícovka v asijském regionu tedy není takovým hřbitovem jako Everest.

Co se ovšem stane, pokud tragické počty zmařených životů porovnáme s celkovým počtem těch, kteří tento vrchol úspěšně zdolali? Statistika k prosinci roku 2024 hovoří o 12 884 takových výstupech, z nichž některé, zejména v případě místních šerpů, byly i opakované. Ze střízlivého statistického porovnání pak plyne, že smrtelnost výstupu na Střechu světa leží někde mezi jedním až třemi procenty.

Což, i přes absolutně největší počet zaznamenaných úmrtí, vlastně zase až tak „vražedně“ nevypadá.



