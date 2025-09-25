Hřbitov horolezců
Je to vlastně maličkost, která rozhodně nemá ubírat ze zásluh vrcholy dobývajícím lezců. Ale sami vycítíte, že adrenalin opadá, pokud alpinista zdolává v Karákóramu či Himálaji už kolikátou osmitisícovku, a o každém z těch vrcholů se mluví v těch nejtemnějších souvislostech, jako o hoře vražedné, zabijácké nebo smrtící. Která jí tedy skutečně je?
Začít můžeme hned u té nejvyšší z nejvyšších – na Střeše světa, vrcholku Mount Everest. Hora, které se také říká Džomolangma nebo Sagarmátha, je totiž považována za nejvíce nebezpečnou horu. A v absolutních číslech to skutečně platí. Lehce rozrůzněné odhady totiž hovoří o tom, že výstup na nejvyšší horu světa zatím nepřežilo 310–340 lezců. Žádná jiná osmitisícovka v asijském regionu tedy není takovým hřbitovem jako Everest.
Co se ovšem stane, pokud tragické počty zmařených životů porovnáme s celkovým počtem těch, kteří tento vrchol úspěšně zdolali? Statistika k prosinci roku 2024 hovoří o 12 884 takových výstupech, z nichž některé, zejména v případě místních šerpů, byly i opakované. Ze střízlivého statistického porovnání pak plyne, že smrtelnost výstupu na Střechu světa leží někde mezi jedním až třemi procenty.
Což, i přes absolutně největší počet zaznamenaných úmrtí, vlastně zase až tak „vražedně“ nevypadá.