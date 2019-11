Nejlevnější letenky kupujte půl roku dopředu, radí prodejce

Jaké jsou v nejžádanější destinace při nákupu letenek? Objevil se v tomto ohledu nějaký překvapivý trend?

Žebříčku oblíbenosti mezi evropskými destinacemi letos již tradičně vévodí Paříž. Druhé a třetí místo obsadily Londýn a Amsterdam, čtvrté potom Brusel. Z dálkových destinací si první příčku drží New York, za ním Dubaj, Bangkok a Kolombo. Ve třetím čtvrtletí začali Češi ve velkém nakupovat letenky do exotických destinací. Ty se čím dál častěji stávají cílem podzimních a zimních dovolených. V tomto směru se stal absolutním skokanem v prodaných letenkách Mauricius s meziročním nárůstem sto patnáct procent.

Létají Češi rádi?

Celkový počet prodaných letenek každý rok výrazně roste. V prvním pololetí letošního roku u nás zákazníci nakoupili 345 tisíc letenek, dá se tedy očekávat, že tento rok bude opět rekordní. Na prodaných letenkách se z více než poloviny podílela firemní klientela a právě v tomto segmentu dochází každý rok k výraznému růstu. Firmy preferují efektivnější osobní komunikaci a pro své manažery volí i pohodlnější prémiové cestovní třídy.

Jak vypadá takový typický český cestovatel, respektive cestující?

Polovinu klientely tvoří korporátní zákazníci, v této skupině je typickým zástupcem top manažer společnosti. Firmy si jsou dobře vědomy, že není příliš efektivní, aby jejich zaměstnanci po celodenním cestování dorazili na schůzku unavení. Preferují proto často přímé lety a zvyšuje se zájem i o luxusnější cestovní třídy. Druhou polovinu prodaných letenek u nás tvoří individuální cesty. Zde je škála cestujících opravdu pestrá. Lidé v dnešní době cestují v každém věku a díky příznivým cenám letenek jsou i z různých sociodemografických skupin.

Jsou Češi při nákupu letenek konzervativnější, nebo rádi zkouší nové věci?

Češi jsou zkušenými cestovateli, kteří ze široké nabídky možností volí tu pro ně nejvhodnější a již nevyhrává pouze nejnižší cena, ale nabídka služeb či typ letadla.

Každého cestovatele samozřejmě nejvíc zajímá jak a kdy sehnat nejlevnější letenky. Je lepší kupovat je v předstihu, nebo radši na poslední chvíli? Existují nějaká období, která jsou z hlediska nákupu letenek výhodnější?

Výhodné letenky doporučujeme hledat s předstihem, a to v řádech měsíců. Klasické letenky zpravidla kolem tří měsíců, nízkonákladové klidně i více jak šesti. O ceně také rozhoduje, kolik času jste ochotni trávit v letadle a na letišti při přestupech. Zpravidla se dá říct, že čím více přestupů a čím delší jsou, tím se můžete dostat na nižší cenu. Dalším tipem je sledovat okolní letiště, kde společnosti mohou zrovna nabízet výrazně výhodnější letenky.

Pokud máte vybranou konkrétní destinaci, kde byste rádi strávili dovolenou, sledujte i akční nabídky prodejců letenek. Ty snižují cenu letenek například v případě, že do destinace zavádějí nové spoje či linky. Ušetřit řádově i několik tisíc lze také, když si pořídíte výhodnější letenku do vedlejší destinace a následně do té cílové dojedete vlakem či autobusem.

Stále se vyplatí jezdit za levnějšími letenkami na zahraniční letiště? Populární v tomto ohledu byla například Vídeň, Mnichov a další.

Jezdit za levnějšími letenkami do zahraničí se už moc nevyplatí. Z Prahy létá čím dál více dopravců do více destinací, takže cestující mají opravdu bohatý výběr z cenově příznivých možností.

Plán rozvoje pražského letiště

Na co by si při nákupu letenek měli cestující dávat pozor?

Případů podvedených Čechů, kteří naletí na podvodné prodejce letenek, každoročně přibývá. Většinou jde o zahraniční portály a srovnávače, které působí jako důvěryhodné. Po vystavení letenky však často zůstanou jen oči pro pláč, protože letenka neodpovídá původnímu popisu. Cestující si například pořídí letenku s jedním přestupem trvajícím tři hodiny. Po zaplacení však obdrží letenku, která je s přestupním časem osmnáct hodin a ještě přes jiné město. V některých případech cestující vůbec neodletí a ani nemají šanci dostat své peníze zpět. Předcházet tomu lze přitom jednoduše, stačí letenky nakupovat u ověřených prodejců.

Máte zkušenost s populárními chybovými tarify, díky kterým lze občas získat mimořádně levnou letenku?

Error fares neboli špatně nahrané tarify se dají dobře odhalit především na dálkových trasách, kdy je letenka třeba o padesát procent levnější než druhá nejlevnější v pořadí, nebo u vyšších tříd, kdy třeba Business letenka na Havaj stojí jen patnáct tisíc korun. Chybové tarify se objevují čím dál tím méně. Cestující se navíc z podobných objevů neradují příliš dlouho, protože je letecké společnosti většinou ruší a vrací za ně peníze.

Cestující si také v poslední době čím dál tím častěji stěžují na chování aerolinek k zákazníkům. Snaží se vydělat za každou cenu například tím, že „rozhazují“ čísla sedadel, aby donutili spolucestující zaplatit si za sezení vedle sebe, či omezením přepravy zavazadel zdarma.

Nejrůznější omezení se týkají především nízkonákladových dopravců, kteří pod tlakem tlačí cenu letenek, co nejníž to jde. Ovšem na úkor služeb, jako je občerstvení zdarma, výběr sedadla, velikost zavazadla atd. Tyto služby si mohou cestující dodatečně přikoupit, ovšem vyjde je to podstatně dráž. Někdy je proto výhodnější rovnou zvolit vyšší tarif, ve kterém jsou tyto atributy již zahrnuty.

V kurzu jsou údajně i takzvané propojené letenky.

Ano, častěji se setkáváme s tím, že si klienti na maximum prodlužují dobu v přestupních zemích. Při cestě do destinace tak mohou strávit pohodový den například v Istanbulu, Paříži nebo Dubaji. Některá letiště navíc organizují i bezplatné výlety, které mohou cestující absolvovat místo čekání na letišti.

Spolehlivou stálicí byly i eurovíkendy. Platí to stále?

Populárním eurovíkendům v nejrůznějších evropských městech nahrávají prodloužené víkendy, kterých bude příští rok požehnaně. O cestování během prodloužených víkendů je zpravidla enormní zájem a letenky jdou na odbyt. Pokud si cestující chtějí být jisti, že letenky bez problémů pořídí, musí je koupit s velkým předstihem.

Nově otevřené letiště Eilat-Ramon na jihu Izraele bude sloužit první zimní sezonu i pro četné spoje z Evropy.

Blíží se lyžařská sezona. Jak je to s létáním do lyžařských destinací a případně převozem lyžařského vybavení? Nabízí něco takového letečtí dopravci a je o to mezi Čechy zájem?

Přestože to stále není nijak masová záležitost, zájem stoupá a tomuto trendu se přizpůsobují i letecké společnosti. Ty nabízejí převoz lyžařského vybavení zdarma. Zajímavou a mnohými Čechy teprve nyní objevenou lyžařskou destinací je Soči.

Jak vidíte vývoj cen letenek? Budou ještě zlevňovat, nebo bude trend opačný?

Od minulého roku začala po sedmi letech růst průměrná cena letenky. Zatímco v prvním pololetí roku 2018 si zákazníci pořídili letenku průměrně za 8 995 korun, letos již za 9 380 korun, tedy o 385 korun více. Výrazně však roste počet Čechů, kteří upřednostňují prémiové třídy a s nimi spojený větší komfort. Podíl takovýchto letenek meziročně narostl o 6,2 %.

Jak se podle vašeho názoru bude dál vyvíjet letecké cestování? O jaké destinace a služby bude zájem?

Letos se opět potvrdil trend, kdy cestující upřednostnili více kratších dovolených v průběhu roku místo jedné delší dovolené během hlavní sezony. Rostl také zájem o vyšší cestovní třídy, které zákazníci volili především do dálkových destinací. Cestující se také kromě samotné destinace čím dál více zajímají o to, co nevšedního mohou během dovolené zažít. Nově jsme tak na našem portálu zavedli sekci „zážitky“, kde si mohou cestující přikoupit nejrůznější aktivity, jako jsou kurzy vaření, výlety po okolí či adrenalinové sporty.