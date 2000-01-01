Stačí sejít pár kroků stranou z hlavní turistické třídy a nestačíte se divit. Na nechvalně proslulé čtvrtě červených luceren nenarazíte jen v Amsterdamu, ale ve většině velkých měst Evropy. Někdy ani nemusíte opustit hlavní turistickou trasu, abyste o ně zavadili.
Krásy Vídně? Těch se na Gürtel nedoberete. Ulice je sice synonymem zábavy pro dospělé, ale celkový dojem je spíše smutný. Fungují tu sexshopy, nevěstince, noční kluby i zapadlá porno kina, ale povšechně je to celé spíše nehezké, neupravené a špinavé místo. Ve dne i v noci.
To bruselská Rue d’Aerschot se po setmění docela probouzí. Celá čtvrť Schaerbeek, přezdívaná Malý Manhattan, je chápána jako neoficiální centrum nočního života města. A přislibuje turistům zážitky, o nichž se v cestovních průvodcích běžně nepíše.
Že Antverpy nejsou jen městem diamantů a slova o klenotech tu mohou mít různou podobu, o tom vás bude ráda přesvědčovat Schipperskwartier, příhodně situovaná u přístavu. Na rozdíl od většiny uliček s červenými lucerničkami stojí Námořnická čtvrť za návštěvu i během dne.
Byla, ale od roku 2009 už jí není. Přesto se v povědomí Rue du Champion v Liège stále drží pověsti uličky, kde se prodávalo potěšení. A zahraniční turisté sem umí zavítat při hledání něčeho, co už tu k vidění není. Je to zkrátka taková Perlovka z Belgie.
Gent je městem, ve kterém naleznete nejvíce památkově chráněných budov v celé Belgii. Historie se tu ale nepřipomíná jen hradem Gravensteen. Ke zdejším „perlám“ patří i tzv. Skleněná ulička, Glazen Straatje. Za výlohami v průchozí pasáži se tu ukazují klientům profesionálky už od roku 1830.
Cestu do Skleněné uličky vám ochotně rádi doporučíme k návštěvě i z docela počestných a vzdělávacích důvodů. To už ovšem u „moderní“ Schepenenvijverstraat v Gentu neplatí. Památkově hodnotnou zástavbou zrovna nevyniká a na neonech se tu rozhodně nešetří.
Záběr na záhřebskou ulici Tkalčićeva napoví jen těm skutečně znalým. Místo bylo proslulou Uličkou vzdechů, proslavenou v celém rakousko-uherském mocnářství. To už je ale dávná minulost. Mimochodem, ty „lucerny“ nebyly v Chorvatsku červené, ale zelené.
To na ulici Kožarska fungovaly v Záhřebu nevěstince pod licencí až do konce druhé světové války. Dnes už ve městě žádné nejsou. Tedy, ne oficiálně. Jak chytře mnohoznačně uvádí zahraniční zdroje: „Prostituce v Chorvatsku je nelegální, ale běžná.“
A Chorvatsko do třetice: nevěstince a kuplířství jsou tu považovány za trestné činy, zatímco „dobrovolná prostituce“ je považována jen za porušení veřejného pořádku. A tohoto provinění se z definice dopouští pouze prostitutky, nikoliv jejich klienti. Přesto zůstaňte radši u historických památek.
Oblast okolo Halmtorvet v kodaňském Vesterbro platila za „výstavní a reprezentativní“ čtvrť. Nyní je ale spojována spíše s drogami, prostitucí a problémy. V noci to tu rozhodně žije, ale příliš bezpečno tu nebývá.
Cestou z nádraží do centra po Istedgade nemusíte v Kodani zavadit jen o levné ubytování. Ulice, kdysi přislíbená umělcům a bohémům, dnes po setmění ožívá i nabídkami, z nichž stydliví rudnou. Prostituce je v Dánsku od roku 1999 legální.
Aleksis Kiven katu a Vaasankatu patří k místům v Helsinkách, které vás mohou zaskočit. Navzdory severskému až subarktickému podnebí vás tu pouliční výzdoba láká k návštěvě spoře oděných dam. Možná jsou jen zvyklé na teplejší počasí jinde, až 70 procent z nich pochází z jihoevropských států.
Francie by si možná zasloužila samostatný článek, protože celé čtvrti měst jsou tu historicky spojené s neřestí. A zdaleka nejde jen o předražené taneční kluby a kabarety, které jsou rozesety po pařížském 18. obvodu Pigalle. Prakticky každý arrondissement se tu nějakou takovou růžovou uličkou podbízí.
Erotično k Paříži neodbytně patří, je stejným symbolem metropole jako Eiffelova věž. Jen tedy stačí i krátká procházka za denního světla po bulváru de Clichy pod Montmartre, aby vás ta vydatná porce výrazně exponovaného vzrušení přesytila.
Pokud přeci jen chcete malinko šlápnout do „bahna nemravného velkoměsta“, nelze nedoporučit noční procházku po Rue Saint-Denis v prvním pařížském obvodu. Čtvrť červených luceren je výsostně původní a autentická. Ovšem lidé, kteří se tu pohybují, z devadesáti procent z Francie nepochází.
S Francií se to má tak: placení za sex, kuplířství a provozování nevěstince je tu oficiálně nezákonné. Prostitutky samotné se ale nedopouštějí žádného přestupku. Což, slušně řečeno, činí noční procházky po La Canebière v Marseille poněkud matoucí. Raději se jen kochejte krásami města.
Místo, před kterým se vyplatí varovat, je Promenade des Anglais v Nice. Ano, tradičně byla tato nábřežní cesta vyhrazena prostituci, pohledy návštěvníků se tu často neupíraly na pobřežní scenérie. Radnice Nice ale nyní takové jevy intenzivně potlačuje a přijít k pokutě je tu prý opravdu snadné.
Na tuto kuriozitu z Lyonu upozornit musíme. Ulice Rue Jean Baldassini a Rue Jean-Bouin nelemují zaparkované dodávky fanoušků, kteří si jen odskočili na nedaleký stadion Gerland. Jsou to sex-karavany. Dámy tu nepostávají na chodníku. Že je „volno“ poznáte podle kalhotek vyvěšených z okna.
Festivalová, karnevalová, barevná a veselá. Čtvrť Metaxourgeio je uvolněná a liberální, připomíná kousek Rio de Janeira ztraceného v Aténách. Ideální místo, kam vyrazit za zábavou. Je tu hezky, ve dne i v noci. A ano, prostituce je v Řecku legální, byť regulovaná.
Slůvko prostituzione je ryze italské, a přesto ho překládat nepotřebujete. V Itálii sice nenarazíte přímo na čtvrti červených luceren, ale řada míst tu historicky i dnes nese jejich roli. Institut prostituce tu má až nádherně komplikovanou povahu. Je sice legální, ale nesmí být organizovaný třetí osobou.
V zemi, kde až donedávna byla tuhá katolická morálka celospolečenskou normou, se veřejná prostituce potírá různě. V Miláně například lobbovali radní za to, aby erotické služby nabízející osoby u silnic byly jasně označeny reflexními vestami. A běda těm, které na bezpečnost silničního provozu hřešily.
V Mestre na předměstí Benátek chtěli být radní mnohem otevřenější. Navrhovali vytvoření několika „volných městských nočních zón“ přímo v centru. Obyvatelé ale byli proti. A to se v 15. a 16. století každá pátá žena z Mestre hrdě hlásila k provozování onoho nejstaršího řemesla.
Při návštěvě Benátek určitě nevynechejte kanál San Canciano a Ponte delle Tette, tedy Most prsou. Povětrné ženštiny tu byly dříve povzbuzovány, aby se tu ať už na mostě nebo v oknech vystavovaly nahoře bez. Tím měly nalákat, nalomit a nakonec proměnit sexuální orientaci homosexuálů.
Zapadlé uličky San Berillo v sicilské Katánii mají za dne velmi příjemnou atmosféru a za noci pak hru na neřest nepředstírají. Prezentují ji velmi přímočaře. Jen pozor, ať se v tomto Babyloně při procházce nechytíte do pasti. Byť to oficiálně nikdo nepotvrdí, kontrolu nad „byznysem“ tu drží mafie.
Jsou jevy, které se můžete snažit potírat a vymýtit. Marně. Anebo je můžete legalizovat a přispějete tím k nebývalé mezinárodní reputaci svého města. De Wallen, amsterdamská čtvrť červených luceren, se vydala tou druhou zmíněnou cestou.
Amsterdam nabízí aktivity jako legální prostituci a řadu kaváren, které prodávají marihuanu. Nočním životem, kde se s dostatečným balíkem peněz dá obojí sehnat v neomezeném množství, oplývají i amsterodamské čtvrti de Pijp a Singel.
Čtvrtěmi ikonických červených luceren neoplývá jen centrum hlavního města Nizozemska. Další takovou ulicí s výlohami, za nimiž se neprezentuje móda, oplývá nedaleký Alkmaar. Název zdejší ulice ale Amsterodam silně připomíná. Jmenuje se Achterdam.
Dokonce ani ve městě proslulém mezinárodním soudem čtvrti červených luceren neodsuzují. V Haagu fungují hned tři takové bulváry s potěšením. Geleenstraat, Hunsestraat a Doubletstraat. V podstatě ale stačí vidět jen jeden, další dva už si můžete nechat ujít.
Když to funguje v Amsterodamu a Haagu, bude to fungovat i v Utrechtu, že? Ne. Tamní radnice se proti čtvrti červených luceren ostře vymezila a ukončila její provoz. Jednorázově vykoupila všechny nemovitosti na Hardebollenstraat, uličce, která městu sloužila prý víc k hanbě než ke slávě.
Všechno se nám sem zkrátka nevejde, bylo by to k neučtení. Příště bychom ale mohli nahlédnout do Německa nebo na curyšskou Langstrasse ve Švýcarsku. Měst, ve kterých se dá, byť třeba jen úplnou náhodou, na čtvrti červených luceren narazit, je opravdu hodně.
