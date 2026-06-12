Jaro a časné léto jsou pro objevování ostrova ideální – není zde přehnaně turistů a slunce tolik nepálí. Na Sardinii se bez problémů dostanete některým z charterových spojů. Let z Prahy do hlavního města Cagliari trvá necelé dvě a půl hodiny, o něco kratší je to do Olbie na severu. Jestliže máte v plánu jet autem, můžete se s ním nalodit na trajekt třeba v Barceloně nebo v italském Livornu, odkud plavba do Olbie zabere přibližně osm hodin. Ideální je proto zvolit přesun v noci. Auto se vám bude tak jako tak hodit, protože bez něj je důkladné poznání ostrova téměř nemožné.
Archeologické nálezy v hrobkách odhalily velké množství kostí uložených ve fetální poloze. Konspirátoři dokonce hovoří o pozůstatcích lidí měřících přes tři metry.