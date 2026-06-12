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Na Sardinii objevíte místa s téměř magickou atmosférou. Dodnes vzdorují vysvětlení

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Leží na pobřeží Sardinie a zahrnuje ostrovy a ostrůvky La Maddalena. Pokrývá více než 12 000 hektarů moře a na 180 kilometrů čtverečních pobřeží. Národní park Arcipelago di La Maddalena je zkrátka skvost. Proto tu v budoucnosti možná vznikne i mezinárodní mořský park, Bocche di Bonifacio. | foto: Annalise Falzon CC-BY-SACreative Commons

Autor:
  20:00
Tajuplný ostrov, kterému se přezdívá mimo jiné Evropský Karibik, se vám zadře pod kůži. Díky hrdým, ale přátelským lidem, nádherné přírodě, křišťálově čisté vodě, skvělé kuchyni i tajemstvím pozůstatků dávné minulosti, na které zde narazíte na každém kroku. Na Sardinii se prostě nezapomíná.

Jaro a časné léto jsou pro objevování ostrova ideální – není zde přehnaně turistů a slunce tolik nepálí. Na Sardinii se bez problémů dostanete některým z charterových spojů. Let z Prahy do hlavního města Cagliari trvá necelé dvě a půl hodiny, o něco kratší je to do Olbie na severu. Jestliže máte v plánu jet autem, můžete se s ním nalodit na trajekt třeba v Barceloně nebo v italském Livornu, odkud plavba do Olbie zabere přibližně osm hodin. Ideální je proto zvolit přesun v noci. Auto se vám bude tak jako tak hodit, protože bez něj je důkladné poznání ostrova téměř nemožné.

Archeologické nálezy v hrobkách odhalily velké množství kostí uložených ve fetální poloze. Konspirátoři dokonce hovoří o pozůstatcích lidí měřících přes tři metry.

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