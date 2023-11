Na lyžích už od hotelu. Nejzasněženější oblast Rakouska láká na dlouhou zimu

Obertauern, tedy tradiční centrum zimních sportů v Salcbursku, ovládané Generation Winter, obvykle nabízí mimořádně dlouhou lyžařskou sezonu. Přirozená sněhová nadílka zde totiž vydrží až šest měsíců. A to ve všech variantách, od prašanu po firn, od nadýchaného po přilnavý. Od brzkého začátku sezony v listopadu až do slunečného lyžování na začátku května. Sněžná děla tu jsou ostatně v provozu přibližně o padesát procent méně často než v jiných, podobně velkých střediscích.

Sněhem proslavená obec leží 90 kilometrů jižně od Salcburku v nadmořské výšce 1740 metrů, uprostřed pohoří Hohe Tauern a na úpatí horského průsmyku Radstädter Tauernpass. Nejzasněženější rakouská lyžařská oblast začíná v 1630 metrech nad mořem a sahá až do nadmořské výšky 2313 metrů. Osm kilometrů severně od ní se nachází obec Untertauern v nadmořské výšce 1009 metrů. Na jižní straně průsmyku, v regionu Salcburský Lungau, leží středisko Tweng v nadmořské výšce 1233 m. I to je od areálu Obertauern vzdáleno jen osm kilometrů. Tato čísla jasně vysvětlují, proč se v okolních střediscích zahajuje zimní sezona už 24. listopadu a proč se s provozem lanovek počítá až do 1. května příštího roku.

Jak se dostat do regionu Obertauern AUTEM Příjezd ze severu: Po dálnici Tauernautobahn ze Salcburku na Villach pojedete až k odbočce na Graz, odtud po B99 do Radstadtu, dále podle ukazatelů do střediska Obertauern (20 km). Příjezd z jihu: Z Villachu po dálnici Tauernautobahn A10 na dálniční sjezd St. Michael Exit 104, dále po B99 směr Mauterndorf-Obertauern. VLAKEM Nejbližší vlaková stanice je Radstadt (20 km), odkud jezdí přímý autobus do střediska Obertauern.

Díky dlouhé tradici zdejšího lyžařského provozu je v regionu Obertauern spousta míst, kde se ubytovat. Nachází se zde přibližně 150 hotelů, penzionů, hostelů, rekreačních bytů, soukromých pokojů, apartmánů či chat s možností vlastního stravování. Ať už jde o wellness, restauraci či pomoc na recepci, prioritou každého zdejšího ubytovacího zařízení je, aby si hosté užili co nejpříjemnější pobyt.

Jen se spolehlivým zázemím si totiž zdejší návštěvník může naplno užít okolní lákadla. Třeba zdejší šestadvacítku lanovek a vleků, tvořící jedinečný lyžařský areál. Zkuste také nejkrásnější okruh od počátku lyžování, Tauernrunde. Když pojedete po směru hodinových ručiček, pojedete po červené, v protisměru pak po zelené. Důmyslný systém nabízí možnost vyjet jednou lanovkou, projet celý okruh a vrátit se zpět do výchozího bodu. Tak kolikrát ho během jednoho dne zvládnete projet vy?

Během pobytu navíc můžete dopřát pomyslnou dovolenou i svému autu. K lanovkám a vlekům se totiž na lyžích dostanete už od hotelu. Přes silnice zde vedou prostorné mosty speciálně pro lyžaře.

Na kulinářské výpravě Co se gastronomické nabídky týče, klade Obertauern velký důraz na regionální produkty, které místní kuchaři dokážou rafinovaně a pestře kombinovat. Na jídelních lístcích tak nechybí místní speciality, ale ani nevšední pokrmy pro labužníky. Nechte se tedy nalákat na tradiční sýrové špecle „Kasnock’n“, vydatnou polévku s celestýnskými nudlemi „Frittatensuppe“, chutný kynutý knedlík „Germknödel“ nebo císařský trhanec „ Kaiserschmarrn“. Grandiózní výhledy například na Zehnerkarspitze či Hundskogel k tomu máte zdarma.

Zavedené středisko pochopitelně myslí i na nejmenší lyžaře. Už pátým rokem baví malé hosty dobrodružný areál Bobbys Land. Zatímco zdejší Bobbys Monsterpark zve k řešení hádanek se strašidelnými postavičkami, pro starší děti je připravena dráha s vlnami a parkur. Další atrakcí je třeba Bobbys Slalom, kde si děti hravou formou procvičí zatáčky. Pobaví i dráha duchů neboli Bobbys Geisterbahn u lanovky Schaidbergbahn, která zve na projížďku na lyžích tajemnou jeskyní.

Ovšem to není vše, dále se tu nachází Bobbyho hora zvířat. Zajíček Bobby a jeho přátelé liška Frido, jelen Hansi, srnka Rudi, veverka Ella, tetřev Armin, vrána Karl, kamzík Gustav a svišť Mimi mají důležitý úkol. Hluboko v horách totiž řádí příšera, která požírá sníh. Úkolem je ji zahnat. Na její lov se děti vydají na sjezdovce 7b. Zalyžovat si s Bobbym a jeho kamarády pak mohou na sjezdovce 7a.

Po dni na svahu je čas na relax

Království sněhu ovšem nemusí znamenat jen lyžařské výkony a vykrajování obloučků. Obertauern má co nabídnout i mimo sjezdovky. Uprostřed zasněžených hor můžete poznat třeba sílu a relaxační účinky vody. Spousta zdejších wellness center láká na to, abyste se po dni na čerstvém vzduchu ponořili do příjemného tepla.

Nejzasněženější rakouská destinace zimních sportů své hosty ovšem inspiruje třeba i k novým kulinářským objevům. Na pozadí bílých hor vám chuť Salcburska naservírují útulné hospůdky, horské chaty s praskajícím krbem, ale i nejmodernější restaurace, obzvláště salaší plná horská kotlina Gnadenalm, která láká na pestrou kombinaci horských chat a zde připravovaných regionálních pochoutek.

A když už jsme u horských chat, máme pro vás tajný tip. Pokud chcete vyzkoušet skutečně nezaměnitelnou kombinaci tradice a luxusu, zastavte se v Achenrain Hütte, nejstarší horské chatě v celém Rakousku. Malá dřevěná bouda totiž vedle stoleté nostalgie prvních lyžařů nabízí i luxusní menu a servis srovnatelný s přední restaurací kdesi v údolí.

Tahle zima bude v Obertauernu skutečně dlouhá.