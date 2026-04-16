Jsme v restauraci jachtařského klubu Circolo Vela Torbole na severu Gardského jezera. Na stěně visí fotografie i dresy olympioniků, ve vitríně jsou vystaveny poháry. Italská Garda je Mekkou jachtařů. Podmínky jsou tu ideální a rozhodně to není prázdné klišé.
Tady totiž vždycky fouká. Od svítání do 11. hodiny „stéká" do úzkého údolního jezera studený vzduch z Alp. Přes poledne si dá vítr pauzu a kolem 13. hodiny začne vát teplejší vzduch z jižní části jezera v Pádské nížině.
Takhle je to každý den. Jachtaři, windsurfaři, kitesurfaři a další vyznavači vodních sportů si pochvalují, že tu mohou po celý den trénovat jízdu po větru. Navíc už teď brzy zjara i dlouho do podzimu tu dokáže sluníčko ohřát vzduch k ideálním 20 °C.
Musím reagovat na „kormidlování“ Švédky. Je to nelehká práce, zvlášť když Seveřanka pokaždé udělá přesný opak toho, co by měla.