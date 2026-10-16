Na alpských ledovcích začíná lyžařská sezona. Počasí je však mimořádně teplé

Zimní sezona 2026/2027 v Alpách pomalu začíná. „Půlka října je období, kdy většinou již přinášíme informace o stavu sněhu na alpských ledovcích, kam mnozí zimní nedočkavci vyráží. Tady jsou tedy první letošní alpské zprávy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Na rakouských horách je na polovinu října mimořádně teplo a přírodního sněhu je málo. Přesto už se v Rakousku lyžuje na pěti místech.
|Areál
|Začátek provozu
|Aktuální rozsah zhruba
|Hintertux
|2. října
|18 km
|Pitztalský ledovec
|26. září
|2,5–3 km
|Stubaiský ledovec
|9. října
|5 km
|Kitzsteinhorn
|10. října
|4 km
|Sölden
|od 16. října aktuálně Tiefenbach
|6,3 km
|Zdroj: rakouský web 5min.at
O nadcházejícím víkendu přibudou další otevřené kilometry, ale kvalita tratí stále není ideální. Do Alp se totiž vrátilo teplé počasí a ani v noci sníh na ledovcích nepřimrzne. Přírodní sníh leží většinou až ve výškách nad 3 000 metrů a postupně pomalu taje.
„Je to patrné také z fotky z ledovce Tiefenbach nad rakouským Söldenem, kde sjezdová trať ve výšce 3 200 metrů nevypadá moc pěkně bíle a objevuje se tam spíše špinavý ledovec,“ dodávají čeští meteorologové.
Na sousedním ledovci Rettenbach, kde bude tradičně příští týden zahájen Světový pohár v alpském lyžování, jsou sjezdové tratě ve výrazně lepším stavu. „Není to tak úplně počasím, ale spíše velmi kvalitním systémem umělého zasněžování a hlavně pak díky metodě Snowfarming, kde se ve velkých izolovaných hromadách podařilo uskladnit sníh z předchozí zimy,“ vysvětluje ČHMÚ.
Rakouský podzim vybízí k procházkám
Počasí na rakouských ledovcích bude i v nadcházejících dnech příjemně podzimní, poměrně teplé a na nový sníh to nevypadá. „Na polovinu října je mimořádné teplo,“ uvádí rakouská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost ORF. Podle aktuální předpovědi bude o víkendu ve 3 000 metrech kolem 4 °C, ve 2 000 metrech podle polohy dokonce 5 až 13 stupňů nad nulou.
V tyrolských údolích mohou páteční a sobotní maxima místy překročit dokonce 20 °C, píše Tiroler Tageszeitung.
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A sněhové údaje jenom potvrzují dojem, jak je zimní kulisa zatím velmi jemná. Kitzsteinhorn má na ledovci ve 3 029 metrech 50 centimetrů, ale u Alpincenteru v 2 450 metrech už nulu. Pitztal hlásí v nejvyšší části jen 15 centimetrů a Stubai kolem deseti centimetrů. Provoz proto stojí nejen na čerstvém sněhu, ale také na ledovci, technickém zasněžování a zásobách sněhu uchovaných z předchozí zimy.
V celých Alpách je aktuálně otevřeno 11 lyžařských míst. K pěti rakouským se přidávají například švýcarské Saas-Fee a Zermatt, italské Stelvio a Schnalstal/Val Senales a od soboty také Diavolezza. I tady ale „otevřeno“ často znamená jednu až několik tratí, nikoli zimní provoz celého areálu, uvádí švýcarský web Dein Skigebiet
A víkend podle evropských meteorologických modelů výrazný nástup zimy také nepřinese. Přes střední Evropu přejde slabší studená fronta a ochladí se, ale srážek bude většinou málo. Sníh napadne spíše v jihozápadní části Alp. Aktuální modely dávají výraznější sněžení kolem Zermattu a Saas-Fee, zatímco Tyrolsko má zůstat převážně suché. V noci na neděli má sice v Tyrolsku hranice sněžení klesnout zhruba k 2 500 metrům, ale výrazný zimní vpád rakouští meteorologové nečekají. Poté se má vrátit převážně klidné a opět velmi mírné říjnové počasí.
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