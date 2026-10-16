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Na alpských ledovcích začíná lyžařská sezona. Počasí je však mimořádně teplé

Petra Škraňková
  13:55
Fotka z kamery Panomax na ledovec Tiefenbach nad rakouským Söldenem (15. října...

Fotka z kamery Panomax na ledovec Tiefenbach nad rakouským Söldenem (15. října 2026) | foto: soelden.panomax.com

Fotka z kamery Panomax na ledovec Rettenbach nad rakouským Söldenem, kde na...
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Podprůměr čekají meteorologové dle mapy ECMWF i v příštím týdnu.
Předpověď německého modelu ICON do pondělí 19. října z níž je patrné, že...
41 fotografií
Počasí v Alpách je sice na polovinu října mimořádně teplé, ale zimní sezona pomalu začíná. Přestože zima ještě nepřišla a počasí je vhodné spíše na turistiku, v Rakousku je otevřeno pět ledovcových areálů. Teploty se však ve dvou tisících metrech dostávají místy přes deset stupňů a v údolích atakují i dvacítky.

Zimní sezona 2026/2027 v Alpách pomalu začíná. „Půlka října je období, kdy většinou již přinášíme informace o stavu sněhu na alpských ledovcích, kam mnozí zimní nedočkavci vyráží. Tady jsou tedy první letošní alpské zprávy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Na rakouských horách je na polovinu října mimořádně teplo a přírodního sněhu je málo. Přesto už se v Rakousku lyžuje na pěti místech.

Začátek zimní sezony v rakouských Alpách
AreálZačátek provozuAktuální rozsah zhruba
Hintertux2. října18 km
Pitztalský ledovec26. září2,5–3 km
Stubaiský ledovec9. října5 km
Kitzsteinhorn10. října4 km
Söldenod 16. října aktuálně Tiefenbach6,3 km
Zdroj: rakouský web 5min.at

O nadcházejícím víkendu přibudou další otevřené kilometry, ale kvalita tratí stále není ideální. Do Alp se totiž vrátilo teplé počasí a ani v noci sníh na ledovcích nepřimrzne. Přírodní sníh leží většinou až ve výškách nad 3 000 metrů a postupně pomalu taje.

„Je to patrné také z fotky z ledovce Tiefenbach nad rakouským Söldenem, kde sjezdová trať ve výšce 3 200 metrů nevypadá moc pěkně bíle a objevuje se tam spíše špinavý ledovec,“ dodávají čeští meteorologové.

Fotka z kamery Panomax na ledovec Tiefenbach nad rakouským Söldenem (15. října 2026)
Fotka z kamery Panomax na ledovec Rettenbach nad rakouským Söldenem, kde na konci října začne Světový pohár v Alpském lyžování. Závodní sjezdová trať je již připravena, přestože přírodní sníh leží až od nadmořské výšky cca 3100 m n. m. a teplota je zde dnes nezvykle vysoká a ani v noci nemrzlo.
Mapa ECMWF pro tento týden naznačuje podprůměrné srážky. Podprůměr označuje červenohnědá barva – čím tmavší, tím je odchylka větší.
Podprůměr čekají meteorologové dle mapy ECMWF i v příštím týdnu.
41 fotografií

Na sousedním ledovci Rettenbach, kde bude tradičně příští týden zahájen Světový pohár v alpském lyžování, jsou sjezdové tratě ve výrazně lepším stavu. „Není to tak úplně počasím, ale spíše velmi kvalitním systémem umělého zasněžování a hlavně pak díky metodě Snowfarming, kde se ve velkých izolovaných hromadách podařilo uskladnit sníh z předchozí zimy,“ vysvětluje ČHMÚ.

Rakouský podzim vybízí k procházkám

Počasí na rakouských ledovcích bude i v nadcházejících dnech příjemně podzimní, poměrně teplé a na nový sníh to nevypadá. „Na polovinu října je mimořádné teplo,“ uvádí rakouská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost ORF. Podle aktuální předpovědi bude o víkendu ve 3 000 metrech kolem 4 °C, ve 2 000 metrech podle polohy dokonce 5 až 13 stupňů nad nulou.

V tyrolských údolích mohou páteční a sobotní maxima místy překročit dokonce 20 °C, píše Tiroler Tageszeitung.

Jak bude v Česku? Podívejte se zde:

A sněhové údaje jenom potvrzují dojem, jak je zimní kulisa zatím velmi jemná. Kitzsteinhorn má na ledovci ve 3 029 metrech 50 centimetrů, ale u Alpincenteru v 2 450 metrech už nulu. Pitztal hlásí v nejvyšší části jen 15 centimetrů a Stubai kolem deseti centimetrů. Provoz proto stojí nejen na čerstvém sněhu, ale také na ledovci, technickém zasněžování a zásobách sněhu uchovaných z předchozí zimy.

V celých Alpách je aktuálně otevřeno 11 lyžařských míst. K pěti rakouským se přidávají například švýcarské Saas-Fee a Zermatt, italské Stelvio a Schnalstal/Val Senales a od soboty také Diavolezza. I tady ale „otevřeno“ často znamená jednu až několik tratí, nikoli zimní provoz celého areálu, uvádí švýcarský web Dein Skigebiet

A víkend podle evropských meteorologických modelů výrazný nástup zimy také nepřinese. Přes střední Evropu přejde slabší studená fronta a ochladí se, ale srážek bude většinou málo. Sníh napadne spíše v jihozápadní části Alp. Aktuální modely dávají výraznější sněžení kolem Zermattu a Saas-Fee, zatímco Tyrolsko má zůstat převážně suché. V noci na neděli má sice v Tyrolsku hranice sněžení klesnout zhruba k 2 500 metrům, ale výrazný zimní vpád rakouští meteorologové nečekají. Poté se má vrátit převážně klidné a opět velmi mírné říjnové počasí.

Česko čekají mlhy i přízemní mrazíky. O víkendu dorazí déšť a chladnější počasí

V Česku bude o víkendu chladněji a převážně oblačno, místy se objeví déšť či přeháňky, na horách mohou být srážky i sněhové; nedělní maxima mají zůstat většinou kolem 7 až 13 °C.

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