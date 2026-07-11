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Buchette del vino. Florentský vynález přežil morové rány i covid
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou
Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...
Velšská cesta po okraji světa. Děti prozradily adresu, pak přišlo vystěhování
Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl....
Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět
Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.
Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli
Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Túry v rakouském Zillertalu. Jak se z království lyžařů stává ráj turistů
Desítky let patřilo mezi největší lyžařské destinace Rakouska. V důsledku globálního oteplování se však údolí Zillertal nově učí žít i bez jistoty dlouhé zimy. A místo investic jen a pouze do...
KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto
Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...
Pohádkové mlýny Mlinčići u Jajce. Místo, kde voda po staletí pohání historii
Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti malých dřevěných mlýnků. Nacházejí se na vápencové přepážce mezi Velkým a Malým Plivským jezerem, jen pár kilometrů od...
Prodej apartmánu 3+kk na horách
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4 243 500 Kč
Nejlepší vychytávky a vybavení do obytňáku, které musíte mít
Cestování obytnými auty prochází v posledních letech fascinující proměnou. Zatímco dříve tvořily vrchol kempingové výbavy skládací stůl, plátěná markýza a dvouplotýnkový plynový vařič, dnešní trend...
145 km za den, závějemi sněhu i se sádrou. Čech jezdil šest let po světě na koloběžce
Svět není zlé místo. Lidé mi pomáhali všude, kam jsem přijel, říká cestovatel Michal Provazník. Během šesti let projel na koloběžce 44 zemí na šesti kontinentech, absolvoval devět navazujících...