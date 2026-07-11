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Velšská cesta po okraji světa. Děti prozradily adresu, pak přišlo vystěhování

Radomír Dohnal
Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v... Byla to ta nejpodivnější hodina zeměpisu, kterou žáci jednotřídky velšské... K čemu to ale skutečně posloužilo? Angličtí úředníci tehdy až k uzoufání... Hned v listopadu téhož roku začali poštovní zřízenci z armády doručovat přímo... Dopis zdůrazňoval význam celé oblasti pro válečné úsilí a podtrhoval... A proč to všechno? Britská armáda prý nutně potřebovala nové střelnice pro... Území zcela neosídlené nebylo. Žily tu více než čtyři stovky lidí. Hospodařili... Mynydd Epynt rozhodně nebyla typickou vesnicí. Je to spíš obecný název celé... Název Mynydd Epynt se dá velmi volně přeložit jako „Místo v kopcích, kudy... Bolelo to. Řada velšských poslanců se při zasedání parlamentu proti tomuto... Fráze „Cofiwch Epynt“, tedy „Vzpomeňte na Epynt“, tehdy mezi velšskými... Velšany trápilo, že Mynydd Epynt byl živou součástí aktivní velšsky mluvící...
Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl. Mynydd Epynt, srdce velšské kultury, se totiž před šestaosmdesáti lety stalo vojenským výcvikovým prostorem.

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