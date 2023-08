Super pláže a spousta slunce. Řecký ostrov Mykonos budete milovat

Nepříliš velký ostrůvek v Egejském moři se může pyšnit mnoha klady. Na prvním místě tu je stále ještě nedotčená příroda, dokonalé pláže a služby na vysoké úrovni. Proto si ho oblíbily mnohé celebrity jako třeba Lindsay Lohan (37), Leonardo DiCaprio (48) nebo Kim Kardashian (42). A vy se k nim můžete přidat.

Ostatně jsme si jistí, že vám název tohoto místa něco říká. Samozřejmě – vždyť kdo by v dětství minimálně jednou nečetl staré řecké pověsti. Vždyť to jsou vlastně takové pohádky s dobrým koncem. A Mykonos v nich hrál nejednou hlavní roli. Zaprvé tu bojoval samotný šéf bohů Zeus s Titány, kteří se ho rozhodli svrhnout a vládnout světu. Navíc patří do souostroví Kyklady, které vznikly z těl zkamenělých bájných obrů zabitých Herkulem. Nakonec i své jméno podědilo toto místo po vnukovi boha slunce Apollóna. A ten tu vládne pevnou rukou.

Mykonos, ostrov jako malovaný.

Obrovskou devízou jsou zde samozřejmě pláže. Na ostrůvku o rozloze cca 86 čtverečních kilometrů je jich přes třicet a všechny omývá dokonale tyrkysová voda. Jednou z nejkrásnějších je Agios Ioannis na jihozápadním pobřeží. Jméno dostala po malém kostelíku, který se nachází přímo nad ní a vytváří tak skoro až duchovní atmosféru. I díky tomu (a také faktu, že tu nepůjčují žádné vybavení na vodní sporty) je tu klid.

Naopak velký ruch panuje na plážích Paradise a Super Paradise na jihu ostrova. Na první z nich najdete bary i hospůdky a můžete se věnovat všem možným letním aktivitám na vodě i mimo ni. Druhá pláž je využívána zvláště gayi a lesbičkami – ostrov patří už roky mezi jejich oblíbené destinace. Posledním plážovým tipem je Psarou na jihozápadě země. Pokud na Mykonu pobývá někdo slavný, najdete ho pravděpodobně právě tam.

Milují je tu. Pelikáni prý žili na zemi už před 40 miliony let. I proto si jich tady lidé váží.

Tedy pokud se nejedná o slavné opeřence. Ostrov totiž patří pelikánům. Jsou tu uctíváni a pohybují se uličkami hlavního města Mykonu se stejnou lehkostí jako turisti. Nejznámější z nich zvaný Petros je dokonce místním symbolem. V roce 1958 ho našel rybář u moře potlučeného a zraněného. Vzal ho domů a milý pták pak obyvatele obšťastňoval svými vylomeninami. V roce 1985 ho bohužel zabilo auto. Jackie Kennedy Onassis (†64), která to tu milovala, ale ostrovu pak věnovala samičku Irene. A časem přibyli další.

V hlavním městě ale nenarazíte jen na pelikány, ale hlavně na pitoreskní řeckou architekturu charakterizovanou úzkými uličkami, bílomodrými baráčky a pestrými okenními rámy. Lákadlem je místní přístav, kde stojí pár domků přímo na vodě a tím získalo místo přezdívku Malé Benátky. Nechybí tu bary, diskotéky a ani obchody se suvenýry, šperky a oblečením.

Ostatně, Mykonos je považován za ráj shopaholiků, protože výběr je velmi široký a ceny nejsou vysoké.

Odnést byste si měli keramické kostelíky, domečky a hlavně větrné mlýny, kterých je tu skoro stejně jako v Holandsku a vypadají úchvatně, anebo zdejší ručně vyráběné sandály či plážovou tašku.

Nezapomeňte si také udělat výlet na nedaleký ostrůvek Délos. Lodí se na něj dostanete zhruba za 20 minut a bude to stát za to. Nejenže se tu narodil zmíněný Apollón a také jeho sestra Artemis, která vládne pro změnu Měsíci. Zůstalo tu také velké archeologické naleziště, které je dokonce zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO. Po obdivování starověkých soch, sloupů a amfiteátrů to nezapomeňte zajíst pořádnou musakou, tzatziky a souvlaki a vše zapít ouzem. Ať jste jako praví krajané.