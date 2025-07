Říká se jim všelijak. Dánové je nazývají Vadehavsvandring, Nizozemci zase Wadlopen a Němci o nich hovoří jako o Wattwandern. Znají je a k jejich vyznavačům patří i Francouzi. Jen je vedou v patrnosti jako la randonnée sur les vasières. A samozřejmě nechybí ani Britové, pro něž to je mudflat hiking. Co to tedy je? Především ohromná zábava, mimořádný zážitek a časem přílivu omezené dobrodružství. Procházky po mořském dně.

Kilometr vzdálenosti vás tu utahá stejně jako tři kilometry chůze po souši.