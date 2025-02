Mrtvé moře dál vysychá. V roce 2050 z něj pravděpodobně zbyde velká louže

16:21

Mrtvé moře kvůli změnám klimatu i značnému odběru vody z přítoků dál vysychá. Slané jezero, jehož břehy se dotýkají Izraele, palestinských území a Jordánska, by mohla zachránit silnější mezinárodní spolupráce, která je však v současnosti značně komplikovaná. Úpadek jezera, které by mohlo zaniknout do roku 2050, představuje i těžkou ránu pro tamní cestovní ruch.