Skupina horolezců hledá bezpečnější cestu na vrchol Mount Everestu

Pro ty, kdo se rozhodli zdolat Mount Everest, bývá zvlášť děsivý ledopád Khumbu, který se nachází mezi základním táborem a prvním ze čtyř výškových táborů. Horolezcům při jeho překonávání pomáhají fixní lana a žebříkové přechody, ani ty však nezabrání opakovaným neštěstím.

Podle nepálského ministerstva turistiky zahynulo v oblasti ledopádu Khumbu doposud kolem čtyřiceti lidí. V roce 2014 na tomto místě přišlo o život šestnáct Šerpů, které smetla lavina.

Organizované výpravy z nepálské strany ovšem dál tuto cestu volí. Existuje také alternativní trasa na vrchol Mount Everestu z Tibetu. Výstup je však dražší a Čína od začátku pandemie žádnému cizinci povolení nevydala.

Francouzský a nepálský horolezec a jejich synové chtějí nyní představit novou cestu na nejvyšší horu z nepálské strany, která se ledopádu Khumbu vyhýbá, a je tudíž podle nich bezpečnější.

Sedmdesátiletý Marc Batard řekl, že možnou novou cestu spatřil při vyhlídkovém letu z vrtulníku. Později pak on, jeho nepálský přítel Pasang Nurbu Šerpa a další členové týmu oblast prozkoumali pěšky až do výšky 5 880 metrů a část stezky vybavili fixním jištěním.

Tento měsíc chtějí 8 848 metrů vysoký Everest zdolat svou novou cestou. Pokud se Batard dostane na vrchol bez použití umělého kyslíku, stane se nejstarším člověkem, který to v historii dokázal, uvedla Billi Bierlingová, jež je v současné době zodpovědná za Himálajskou databázi. On sám tvrdí, že to má v plánu.

Batard vstoupil do dějin Everestu, když před 34 lety jako první člověk vystoupil sám bez kyslíku na vrchol za méně než 24 hodin.

Pokud bude tým úspěšný, potrvá podle Batarda ještě další dva nebo tři roky, než horolezecké společnosti budou moct se svými klienty alternativní trasu využívat. Kromě jiného bude zapotřebí připevnit na stezku důkladnější jištění.

Na Everestu se kvůli ideálnímu počasí sešly stovky horolezců. (22. května 2019)

Na horolezecké scéně však nová trasa zdaleka nepřesvědčila všechny. „Proč by horolezecké společnosti a horolezci sami volili tolik let cestu přes ledopád Khumbu, kdyby existovala lepší a bezpečnější cesta?“ uvedl zkušený horský průvodce Pemba Šerpa.

Americký horolezec a bloger Alan Arnette je také skeptický. Podle něj je nová trasa technicky náročná, takže se může stát alternativou pro profesionální lezce, nikoli však pro zástupy dalších.

Nepálské ministerstvo turistiky uvedlo, že vláda novou trasu uzná jako oficiální, pokud ji shledá bezpečnou. Během letošní hlavní, jarní lezecké sezony plánuje horu zdolat víc než tři sta cizinců, včetně prvního týmu tvořeného výhradně černochy.

Očekávají se i další rekordy. Nepálský horský průvodce Kami Rita Šerpa chce například pokořit svůj vlastní rekord a stanout na vrcholu po šestadvacáté. Horská průvodkyně Lakpa Šerpa se rovněž chystá zlepšit svůj rekord a jako první žena dosáhnout špičky hory po desáté.