Moře i nejkrásnější jezero Evropy. Kde hledat skvělé destinace na podzim

Pláž Pearl Beach v Eilatu

1. Akabský záliv

Nevelký, ale strategicky významný záliv Rudého moře omývá břehy hned čtyř zemí: Egypta, Izraele, Jordánska a Saúdské Arábie. První tři státy můžete při troše plánování zkombinovat do jednoho výletu.

Nejlogičtější je začít v izraelském Eilatu, kam (na nově zprovozněné letiště Eilat Ramon) míří řada linek nízkonákladových společností z Evropy. Eilat samotný má přijatelné pláže, ale leckoho můžou odradit ceny – Izrael patří mezi nejdražší země světa a poměr kvality a ceny nebývá právě ideální. Alternativou je popojet přes hranici do egyptské Taby a pobyt zahájit v některém z velkých hotelů hned za „čárou“, v takovém případě totiž nebudete muset platit poplatek za překročení hranice. V moři tu najdete menší korálové útesy.

Z Taby pak snadno přejedete zpět přes Eilat do Jordánska. Turistická zóna u přístavu Akaba se nachází jižně od města a táhne se až k saúdskoarabské hranici. Nevšední výlet můžete zakončit ve slavných skalních labyrintech v Petře a do Česka se dopravit přímým leteckým spojem z metropole Ammánu.



Pro vstup do Jordánska je potřeba vízum, které dostanete za poplatek i na hranici. Alternativou je pořídit si předem tzv. Jordan Pass (www.jordanpass.jo), který zahrnuje také vstupy do hlavních atrakcí v zemi.

Cestu doporučujeme podniknout až v pozdější fázi podzimu – jednak kvůli teplotám, které bývají v září ještě velmi vysoké, a také se se zimním letovým řádem podstatně zvyšuje frekvence letů do Eilatu.

Poloha: jihozápadní Asie u Rudého moře kolem 29. rovnoběžky

Doprava do destinace: Do Eilatu létají přímé spoje Ryanairu z Prahy, Bratislavy či Krakova, linky jsou však v provozu až od konce října. Do té doby musíte vzít zavděk spojením do Tel Avivu (přímo Smart Wings či El Al či zvolit spojení s přestupem) a k Rudému moři se dopravit autobusem.

Doprava na místě: V Eilatu dobře funguje městská doprava, která jezdí až na egyptskou hranici a do blízkosti přechodu do Jordánska. Samotnou hranici ale musíte přejít pěšky a na druhé straně pak využít taxi.

Průměrná teplota vzduchu v září/říjnu (Eilat): 31 / 27 °C

Průměrné srážky v září/říjnu (Eilat): 0 / 4 mm