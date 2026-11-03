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David Chuchma

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Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou vodou a výhledy na Jižní Alpy. | foto: Monika Luk

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má manžela, malého syna a domov v Norsku. „První ráno jsem se šla projít a hlavou mi proběhlo: Tak tady je můj domov,“ vzpomíná.

Kdo je vlastně Monika? Jak byste sama sebe představila někomu, kdo o vás nikdy dříve neslyšel?
Jsem Češka, za chvíli mi bude dvaatřicet a už třináct let žiju v zahraničí. Za tu dobu jsem vystřídala tři země, i když to nikdy nebyl žádný velký plán. Vždycky jsem byla snílek a představovala si, jak by mohl můj život jednou vypadat. Už jako malá jsem si před spaním promítala v hlavě film o své budoucnosti. Viděla jsem se jako Češka, která žije v Americe. Od dětství jsem také hodně sportovala, závodně se věnovala cyklistice a triatlonu a měla možnost reprezentovat Českou republiku. Pohyb je pro mě dodnes důležitý, nejvíc miluju lyžování. A nedávno mi přibyla úplně nová životní role – stala jsem se mámou. Máme malého Benjamina.

Sbírala jsem kiwi, dělala komparz v seriálu i další práce. Dokonce jsem umývala záchody – a paradoxně to byla jedna z nejlepších prací, které jsem kdy měla.

Monika Luk

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