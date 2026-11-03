Kdo je vlastně Monika? Jak byste sama sebe představila někomu, kdo o vás nikdy dříve neslyšel?
Jsem Češka, za chvíli mi bude dvaatřicet a už třináct let žiju v zahraničí. Za tu dobu jsem vystřídala tři země, i když to nikdy nebyl žádný velký plán. Vždycky jsem byla snílek a představovala si, jak by mohl můj život jednou vypadat. Už jako malá jsem si před spaním promítala v hlavě film o své budoucnosti. Viděla jsem se jako Češka, která žije v Americe. Od dětství jsem také hodně sportovala, závodně se věnovala cyklistice a triatlonu a měla možnost reprezentovat Českou republiku. Pohyb je pro mě dodnes důležitý, nejvíc miluju lyžování. A nedávno mi přibyla úplně nová životní role – stala jsem se mámou. Máme malého Benjamina.
Sbírala jsem kiwi, dělala komparz v seriálu i další práce. Dokonce jsem umývala záchody – a paradoxně to byla jedna z nejlepších prací, které jsem kdy měla.