„Mezi zeměmi je opravdovým trpaslíkem. Zároveň patří mezi nejzářivější místa, která je v Evropě možné navštívit,“ popisuje Petra Kejklíčková. „Do proslulého kasina či přístavu vábí nejbohatší návštěvníky světa, láká však i běžné turisty, kteří se sem vydávají z nedalekého Nice.“
Monacké knížectví se rozkládá kolem přístavu Port Hercules, který pamatuje Řeky ze šestého století před naším letopočtem. Jeho zakladatelé mu dali jméno podle bájného řeckého hrdiny. Dnes vítá jachty z celého světa a každý rok od října do listopadu hostí festival atrakcí pod širým nebem.
Přestože byla známá svou nechutí sedat za volant, rozhodla se odvézt svou sedmnáctiletou dceru Stéphanii na nádraží. Zahynula v září 1982 na horské silnici Azurového pobřeží. Knížeti to zlomilo srdce.