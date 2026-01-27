|
Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky
KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?
Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...
Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku
Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...
Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech
Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...
Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima
Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...
Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera
O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....
Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness
Dnes už víme, že ke skutečnému odpočinku je třeba svaly nejen zapojit, ale pak je i uvolnit a s nimi všechno napětí, které se v nás za celý rok nashromáždilo. Ubytování v přírodě pak přináší hlavně...
Hotel na Měsíci přijímá první rezervace. S českou výplatou si o tom však nechte zdát
Zamluvte si svou dovolenou na Měsíci. Zní to jako příběh ze sci-fi, o kterém jsme dlouho jen snili. Americká firma však už plánuje výstavbu hotelu a přijímá první rezervace na rok 2032. Cena?...
Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin
Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...
Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech
Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.
Valentýn na cestách: RegioJet nabízí mezinárodní jízdenky 1+1 zdarma
Svátek zamilovaných se blíží a RegioJet i letos přichází s nabídkou, která potěší nejen páry, ale i kamarády nebo rodiny. Od 27. ledna do 14. února 2026 mohou cestující využít valentýnskou akci 1+1...
Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky
Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční...
Krádež, ošklivý pád i smrt na silnici. Čech projel africkou divočinu na kole
Dobrodruh a spisovatel Tadeáš Šíma projel na kole východní část Afriky z Kapského Města až do Rwandy. Teď chodí po rodných Prachaticích a na tváři má neustále úsměv od ucha k uchu. „Kolemjdoucí na mě...
Romantika na Bali pod drobnohledem. Indonésie zpřísnila zákony o sexu
Bali patří dlouhodobě mezi vysněné destinace zamilovaných párů, digitálních nomádů i dobrodruhů z celého světa. Od letošního ledna by si ale zejména nesezdaní cestovatelé měli dát větší pozor. V...
Jak cestují lidé s handicapem? Rozhodují koše i výška postele, pomoct má cestovka
Strach, nekonečné ověřování detailů a obava, že realita nebude odpovídat slibům. Pro lidi s handicapem není cestování samozřejmostí, ale často zdrojem stresu. Přesto chtějí žít stejně jako ostatní a...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...