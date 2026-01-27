Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky

  9:00
Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční zemljanky dostaly tuto zmenšující se ves na turistickou mapu a místní doufají, že jim pomohou zachránit se, napsala agentura AFP.


Témata: Moldavsko

