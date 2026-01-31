Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se „modré zóny dlouhověkosti“ a lidé se zde dožívají nápadně vyššího věku než na ostatních místech zeměkoule. Která místa to jsou a proč byste je měli navštívit?
Místa, kde se lidé dožívají stovky, nejsou výjimkou ani náhodou. Po celém světě existují oblasti, kterým se říká modré zóny – regiony s mimořádně vysokým počtem dlouhověkých obyvatel. Nejde přitom o moderní wellness ráje ani luxusní kliniky, ale o obyčejná místa, kde se po generace žije pomaleji, jednodušeji a s důrazem na vztahy, pohyb a smysl života.

Tyto kouty světa však spojuje víc než jen vysoký věk jejich obyvatel. Každá z modrých zón nabízí jedinečný životní rytmus, krajinu i kulturu – a zároveň inspiraci, jak žít déle a lépe. Vydejte se na cestu po místech, kde se stáří nevnímá jako konec, ale jako přirozená a plnohodnotná součást života.

1 Sicílie: dlouhověkost mezi horami a olivovníky

Ostrov, jež je historickým centrem sídla, které samo leží na ostrově. Tuto...

Když se řekne Sicílie, většina lidí si vybaví pláže, hlavní město Palermo nebo Etnu. Modrá zóna se však skrývá ve vnitrozemí, v hornatých oblastech kolem měst jako jsou Enna, Caltanissetta nebo Madonie.

Tajemství Sicilanů tkví ve zdravé středomořské stravě bohaté na luštěniny, zeleninu, olivový olej a ryby. Maso se na jídelníčku objevuje jen zřídka a sami Sicililané tvrdí, že za dlouhý život vděčí i místnímu vínu. Kromě stravy tkví podle vědců síla i v tradicích a soudržnosti rodiny, kdy stáří není vyčleňováno na okraj zájmu.

Pokud milujete hory, neměli byste minout přírodní pak na severu ostrova Parco delle Madonie. Kamenné vesnice jako jsou Geraci Siculo, Gangi nebo Petralia Soprana vypadají, jako by se v nich zastavil čas. Úzké uličky, schody, náměstí s kavárnou a kostel, to vše jsou malebné kulisy, které stále čekají na objevování.

Autem do Itálie na vlastní pěst. Tipy, jak projet bez stresu a zdržení

Při své návštěvě byste si neměli nechat ujít ani město Enna. Městu ležícímu ve výšce přes 900 metrů nad mořem se přezdívá „vyhlídka Sicílie“. Za jasného dne odtud dohlédnete až k Etně, k pobřeží i k nekonečným vlnám polí a kopců. Už samotná poloha města dává tušit, že tady se vždy žilo trochu izolovaně – a možná proto i tak dlouho.

Pokud se na Sicílii vydáte, neměli byste minout ani městečko Castelbuono. Na rozdíl od tiché Enny je Castelbuono živější, barevnější a přívětivější. Leží na severním okraji pohoří Madonie a často bývá první zastávkou cestovatelů, kteří se chtějí vydat do hor. Nad městem se tyčí Castello dei Ventimiglia, masivní hrad, který dnes slouží jako muzeum i kulturní centrum.

Castelbuono je známé po celé Sicílii díky cukrárně Fiasconaro, která vyrábí slavné sicilské sladkosti – panettone, mandlové koláče a dezerty s pistáciemi. Místní si sladké dopřávají, ale bez pocitu viny. I to je součást místní filozofie: radost patří k životu stejně jako střídmost.

Nádraží Praha Vršovice

