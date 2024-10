Hlavní město B(b)avoráků a milovníků piva. Mnichov ale překvapí i památkami

Třetí největší německé město a metropole druhé nejlidnatější spolkové země je místem, kde se žije náramně dobře. V průzkumech sledujících sílu ekonomiky nebo kvalitu života nemá Mnichov v Německu konkurenci. Pro české turisty má ale hlavní město Bavorska trpkou příchuť. V září roku 1938 tu zástupci čtyř světových mocností rozhodli o postoupení československého pohraničí hitlerovskému Německu, nadto krajně potupně, však to znáte: „o nás bez nás“.

Podobných škraloupů by se našlo víc: už ve dvacátých letech zde Hitler provedl svůj první pokus o státní převrat a od té doby až do konce druhé světové války bylo město nacistickou baštou, v níž měl diktátor i svůj tzv. hnědý dům. Na konci války to Mnichov na oplátku pořádně schytal: přes sedmdesát náletů, tisíce mrtvých, půlka města v troskách...