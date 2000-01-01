náhledy
Mrakodrapy vystupující z mléčného moře, horské štíty obklopené bílými závoji nebo mosty, které se ztrácejí v nekonečném oparu. Mlha dokáže během několika okamžiků proměnit známá místa k nepoznání. Podívejte se na snímky zamlžené Dubaje, New Yorku, Šanghaje nebo romantické toskánské krajiny.
Autor: Profimedia.cz
Dubaj se na okamžik proměnila v město nad oblaky. Neobvyklý úkaz zachytil fotograf Dan Talson z 66. patra jednoho z výškových domů. Kvůli východu slunce vstával v půl šesté ráno. Podobná podívaná se podle něj objevuje přibližně dvakrát ročně.
Autor: Profimedia.cz
Hustá mlha v Dubaji vzniká zejména v chladnějších měsících, kdy se během noci ochlazuje povrch země a vlhký vzduch se dostává pod rosný bod. Pokud ranní slunce nedokáže krajinu dostatečně rychle prohřát, může opar nad městem přetrvávat i po východu slunce.
Autor: Profimedia.cz
Výsledkem je fascinující pohled na metropoli, jejíž nejvyšší budovy připomínají ostrovy v mlžném oceánu. Některé z věží dosahují výšky přes 150 pater.
Autor: Profimedia.cz
Také v Abú Zabí dokáže mlha proměnit moderní městskou zástavbu v téměř surrealistickou scenérii. Fotograf Zohaib Anjum využívá svého povolání fotografa nemovitostí k tomu, aby zachycoval Spojené arabské emiráty z výšek, kam se běžný návštěvník nedostane. Díky přístupu na střechy některých výškových budov může pořizovat snímky městské krajiny z neobvyklé perspektivy.
Autor: Profimedia.cz
Když se nad průlivem mezi Evropou a Asií usadí mlha, obvyklé panorama Bosporu získává tajemnou atmosféru. Ranní opar tak na chvíli proměňuje rušnou istanbulskou dopravní tepnu.
Autor: Profimedia.cz
Z ptačí perspektivy připomíná turecké jezero Meke obrovské oko zasazené do vyprahlé krajiny. Díky svému charakteristickému tvaru si vysloužilo přezdívku „oko světa“. Ranní mlha se na snímku rozprostírá nad hladinou a postupně odhaluje obrysy sopečného kráteru.
Autor: Profimedia.cz
Meke (turecky Meke Maar Gölü) je unikátní vulkanické kráterové jezero ve střední Anatolii v Turecku, v největší turecké provincii Konya.
Autor: Profimedia.cz
Newyorský Manhattan patří k nejznámějším městským panoramatům světa. Hustá mlha mu však dokáže dodat úplně jinou atmosféru.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejfotogeničtějších míst, kde se mlha pravidelně předvádí v celé své kráse, je sanfranciský Golden Gate Bridge. Slavný červený most se často ocitá uprostřed hustých oblaků, které do zátoky přicházejí od Tichého oceánu. Jeden z nejkrásnějších pohledů se naskýtá z vyhlídky Marin Headlands v kalifornském Sausalitu.
Autor: Profimedia.cz
Ani Buenos Aires není vůči mlze imunní. Opar zahalil část argentinské metropole a z výšky vytvořil působivou podívanou.
Autor: Profimedia.cz
Z hustého oparu nad Šanghají vystupují pouze vrcholky nejznámějších mrakodrapů včetně televizní věže Oriental Pearl Tower. Zbytek města jako by zmizel pod nekonečnou vrstvou oblaků.
Autor: Profimedia.cz
Další pohled na šanghajské panorama nabízí dvojice výrazných výškových budov: Shanghai World Financial Center a Jin Mao Tower. Zatímco běžně se jejich siluety ztrácejí mezi dalšími výškovými stavbami, tentokrát dostávají prostor vyniknout jako osamělé věže nad oblaky.
Autor: Profimedia.cz
Rákosiny, stromy a charakteristická Dračí brána v mokřadní oblasti Hongze Hu v čínské provincii Ťiang-su
Autor: Profimedia.cz
V čínské provincii Kuang-si se ranní mlha proplétá mezi vápencovými vrcholky krasové krajiny. V okolí vesnice Tung-šan nedaleko města Kuej-lin vytváří neobvyklou podívanou, při níž se zelené kopce postupně vynořují z bílého oparu.
Autor: ČTK
Ranní opar se usazuje v údolích a obklopuje charakteristické krasové hory, které patří k nejvýraznějším přírodním scenériím jihozápadní Číny.
Autor: ČTK
Toskánská krajina má své kouzlo v každém ročním období, ale časně ráno dokáže nabídnout obzvlášť působivou podívanou. V okolí San Quirico d’Orcia se mlha převaluje přes zvlněné kopce a obklopuje osamělé stromy, které patří k typickým symbolům oblasti Val d’Orcia. Fotograf Mauro Maione kvůli snímkům vstával ještě před rozedněním. Odměnou mu byla scenérie, kterou navíc doprovázela sytě červená barva oblohy.
Autor: Profimedia.cz