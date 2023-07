Jeho prací je lákat Čechy do Chorvatska. Nezdražili jsme moc, nafukují to, říká

Z čeho vycházejí předpoklady, že se letos skutečně zvýší počet turistů v Chorvatsku?

S platností od 1. ledna 2023 vstoupilo Chorvatsko do schengenského prostoru, což znamená, že při cestování mezi členskými zeměmi EU již neexistují žádné hraniční kontroly se Slovinskem, Maďarskem a Itálií (vnějšími hranicemi schengenského prostoru se staly hranice se Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou, pozn. red.). Vstup Chorvatska do eurozóny a zavedení eura je skvělá zpráva pro turistický trh a dá se očekávat, že přibudou noví turisté. Ukázal to už letošní půlrok, kdy máme rekordní čísla návštěvnosti. Jsou dokonce lepší než v roce 2019, což byla doposud nejlepší sezona, co se týče počtu turistů v Chorvatsku (Chorvatsko tehdy navštívilo jen z Česka 790 000 návštěvníků, pozn. red.). Takže se skutečně dají očekávat rekordní čísla.

Určitě je dobré nechat si doma aspoň pár kun jako vzpomínku na starou chorvatskou měnu. Ale můžete je i vzít s sebou a zbavit se jich.