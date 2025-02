Milník ve výzkumu změny klimatu. Vědci prozkoumají milion let starý led

Vědci se v Antarktidě propracovali k jednomu z nejstarších ledů na Zemi. Jeho stáří je 1,2 milionu let. | foto: Profimedia.cz

Padly tím všechny dosavadní rekordy a teď se odborníci těší: konečně zodpovíme zbývající otázky o změnách klimatu na planetě! Hlavní záhada je, proč se kdysi prodloužil cyklus doby ledové z 41 tisíc na 100 tisíc let.

Metrové válce ledu nyní poputují do Evropy, kde je experti začnou zkoumat v laboratořích. Nejvíc je zajímá vzduch uvnitř ledové masy. „Vzduchové bubliny odhalí složení atmosféry v minulosti, včetně koncentrací skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý a metan,“ uvedl koordinátor projektu a profesor na univerzitě v Benátkách Carlo Barbante.

Analýzou se dá zjistit, jak zemské klima kdysi reagovalo na změny ve slunečním záření nebo sopečnou činnost. „Data nám pomohou pochopit vztah mezi skleníkovými plyny a globální teplotou v průběhu milionu let,“ vysvětlil Barbante.

O náročnosti projektu svědčí i samotná příprava vrtu. Z pobřežní antarktické výzkumné stanice Casey jižně od Austrálie vyrazil konvoj pěti traktorů a dvou sněžných fréz na cestu dlouhou 1 200 kilometrů k místu v nadmořské výšce 3 233 metrů, nazvanému Little Dome C. Devět lidí dostalo za úkol převézt na jedno z nejnehostinnějších míst na planetě, kde je průměrná teplota –40 °C a fouká silný vichr, vše potřebné k tomu, aby tam mohla pracovat vrtná souprava. Pětisettunový konvoj dorazil do cíle po dvaceti dnech.

Vědci už vědí, že nejpůsobivější pro ně bude zmrzlý válec vytěžený z hloubky 2 426 až 2 490 metrů, který je z období obmření, 0,8 až 1,2 milionu let nazpět.

Samotné vrtání a vyzvedávání ledu zabralo 200 dní. Konzervovaný led převezli zpátky do Casey a na výzkumném ledoborci Laura Bassi v mrazácích s teplotou –50 °C popluje přes půl planety.

Vědci už vědí, že nejpůsobivější pro ně bude zmrzlý válec vytěžený z hloubky 2 426 až 2 490 metrů, který je z období 0,8 až 1,2 milionu let nazpět.

„V jednom metru ledu je zkomprimováno 13 tisíc let,“ poznamenal hlavní vědecký pracovník v terénu Julien Westhoff. Pod tímto nejstarším ledem se nachází podloží ze silně deformovaného, smíšeného a znovu zmrzlého ledu. I tuto směs později čeká detailní rozbor.

Co se v dávné minulosti na Zemi dělo? Proč byly doby ledové delší a tak kruté, až se lidstvo před 800 tisíci lety ocitlo na pokraji vymření, když tu žilo pouze 1 280 jedinců? A jak ovlivňuje naše počasí měnící se sklon zemské osy? Začíná vzrušující ledová výprava do historie Země.