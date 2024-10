Za auty, módou i operou. Jak si užít italský Milán a dát si pozor na fronty

Hlavní město nejbohatšího italského regionu Lombardie má dvě tváře, starou a novou, nebo chcete-li historickou a moderní. A míří do něj i dva druhy návštěvníků – obdivovatelé vrcholných uměleckých děl a architektonických skvostů stejně jako lidé zájmů řekněme profánnějších, kteří se spíš než do galerií umění těší do galerií obchodních a před operou dají přednost restauraci nebo kopané. Ale ať už do Milána zavítáte z jakýchkoli důvodů, budete patrně uspokojeni.

Architekt tu poprvé v historii zastřešil celé ulice, což se stalo inspirací pro výstavbu dalších obchodních center včetně pasáží na pražském Václavském náměstí.