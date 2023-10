PODCAST: Ženy na motorce? Zbytečně se bojíme, říká novinářka Tereza Vlčková

Novinářka a cestovatelka Tereza Vlčková od mala snila o tom, že bude svět poznávat na motorce. Její sen se nedávno splnil, když po získání řidičského průkazu konečně vyrazila na cesty. Se svojí motorkou Suzuki GS 500, kterou pojmenovala Zuzana, během krátké doby procestovala Česko, navštívila Německo, Rakousko, Itálii a Švýcarsko.

Jezdecké zkušenosti získávala při dlouhých cestách, v alpských průsmycích nebo v okolí Bodamského jezera. A postupně začala chápat, že motorkářský svět je víc šovinistický, než si když dokázala představit.

A také zjistila, že motorkářka je ještě pořád na silnicích ojedinělý druh. „Jsem si tím úplně jistá. Když jsem začínala jezdit, tak jsem si to nemyslela. Ale postupem času, čím víc jsem se setkávala s ostatními a čím víc jsem do té komunity začala pronikat, tím víc mi to tak přijde. V Česku je situace možná ještě trochu jiná. Když přijedu na benzinovou pumpu nebo se s někým potkám, tak muži jsou zvědaví a cítím z nich i nějaký obdiv. Ale co se týká Německa nebo Švýcarska, tak mi přišlo, že místní muži to moc nedokážou pochopit,“ říká v podcastu iDNES.cz Mikrosvěty.

Montreaux ve Švýcarsku (10. srpna 2022).

Čím to podle tebe je?

Myslím, že je to pořád silně maskulinní prostředí, silně šovinistické. A také si myslím, že hodně žen ani nemá sebevědomí, aby třeba chtěly do tohoto světa proniknout, právě z těchto důvodů. Hodně znatelné je to na sociálních sítích. To, co si přečtu ve fórech a v diskuzích na Facebooku, je šovinismus a machismus nejhrubšího kalibru. Nedivím se, že ženám se do toho nechce. Když se třeba žena na Facebooku na něco zeptá, dostane třeba 20 komentářů ve stylu, ať si na tu motorku radši nesedá, ať si raději najde chlapa, který jí všechno vysvětlí. Jenže když začínáte, potřebujete nějakou skupinu, potřebujete někoho, kdo by vám pomohl a poradil. A když žena začíná sama, tak je opravdu těžké do toho proniknout.

Existují tedy nějaké podpůrné skupiny jen pro motorkářky?

Existují, a sama bych je nazvala oázami normálnosti, protože tam se s takovou zlobou nebo s machismem nesetkávám. Člověk tam napíše dotaz a ženy se tam normálně poradí, pomůžou si, podpoří se. Hodně dotazů se týká třeba autoškoly, kde se ženy setkávají s nedůvěrou, s odrazováním, učitelé jim často nevěří…

Přehrada Grimselsee v průsmyku Grimselpass ve Švýcarsku. Průsmyk spojuje pohoří Berner Oberland s Horním Valais a odděluje Bernské a Urnské Alpy. (srpen 2023)

Máš s autoškolou podobnou zkušenost?

Mám. Učitel mi jízdy odsouval, bylo jasné, že se se mnou ani nechce zabývat, že mě odepsal při první chybě. Musela jsem autoškolu změnit a další učitel s tím neměl vůbec žádný problém.

Co bys poradila ženám a dívkám, které by se chtěly vydat v tvojí stopě?

Aby se určitě vykašlaly na všechny předsudky a na nejistotu a aby našly důvěru samy v sobě, protože na tom opravdu nic není. Všechno se nějakým způsobem vyřeší, nějaká pomoc se vždycky najde. Je to těžké, ale všechny tyto obavy by měly hodit za hlavu. Katastrofické myšlenky se často nikdy nenaplní.

Co si se na cestách dozvěděla o sobě?

Že se mi vyplácí jít za svými sny a plnit si to, co člověk chce. Protože kdybych měla na někoho čekat, tak se nedočkám. A že nemám dbát na předsudky a diskuze ve fórech a na sociálních sítích a úplně je vypustit z hlavy. Kdybych to všechno brala v úvahu a zohledňovala to, tak nikdy nevyjedu. I proto chci o svým cestách mluvit. Nemyslím si, že jsem procestovala a ujela něco speciálního, ale když jsem své zkušenosti sdílela s ostatními, tak mi spousta holek psala, že by na to neměly odvahu, nebo že je od toho všichni odrazují, že se bojí a podobně. Přemýšlela jsem o důvodech a opravdu si myslím, že pořád nevídáme často ženy motorkářky tolik, jak by to asi bylo potřeba.

Zajímá vás, jaký je rozdíl v cestování na motocyklu třeba po Itálii nebo po Švýcarsku? Jaký je ve skutečnosti legendární průsmyk Stelvio v Itálii? A jaké nepříjemné situace Tereza Vlčková na svých cestách zažila? Poslechněte si další díl podcastu Mikrosvěty.