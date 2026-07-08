Kdy jste se poprvé postavil na koloběžku?
Bylo to v roce 2019. Tehdy jsem měl přítelkyni na Slovensku a napadlo mě, že bych za ní z Prahy dojel právě na koloběžce. Kolo mě nikdy moc nebavilo, tak jsem si půjčil koloběžku, na které jsem předtím nikdy nestál. Ujel jsem asi dvě stě metrů a myslel si, že je to úplná blbost. Jenže když už jsem těch dvě stě metrů ujel, tak jsem tedy přidal ještě kousek. A pak zase o něco dál. Když jsem dorazil do cíle, říkal jsem si, že to nakonec bylo skvělé, ale že jednou stačilo.
Když mě vyšetřili v české nemocnici, zjistili, že mi v Turecku dali sádru na špatnou nohu.