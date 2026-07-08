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145 km za den, závějemi sněhu i se sádrou. Čech jezdil šest let po světě na koloběžce

Veronika Pitthardová

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Cestovatel Michal Provazník. Na koloběžce projel 44 zemí světa. | foto: archiv Michala Provazníka

Svět není zlé místo. Lidé mi pomáhali všude, kam jsem přijel, říká cestovatel Michal Provazník. Během šesti let projel na koloběžce 44 zemí na šesti kontinentech, absolvoval devět navazujících expedic a ujel celkem 19 200 kilometrů.

Kdy jste se poprvé postavil na koloběžku?
Bylo to v roce 2019. Tehdy jsem měl přítelkyni na Slovensku a napadlo mě, že bych za ní z Prahy dojel právě na koloběžce. Kolo mě nikdy moc nebavilo, tak jsem si půjčil koloběžku, na které jsem předtím nikdy nestál. Ujel jsem asi dvě stě metrů a myslel si, že je to úplná blbost. Jenže když už jsem těch dvě stě metrů ujel, tak jsem tedy přidal ještě kousek. A pak zase o něco dál. Když jsem dorazil do cíle, říkal jsem si, že to nakonec bylo skvělé, ale že jednou stačilo.

Když mě vyšetřili v české nemocnici, zjistili, že mi v Turecku dali sádru na špatnou nohu.

Michal Provazník

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