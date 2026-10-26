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Mezi krystalky letního sněhu. Na ostrově Gozo ho rodina sbírá vlastníma rukama

  16:00

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Mělké obdélníky vytesané do světlého vápence jsou solné pánve. A u nich hospodaří rodina Ciniových už víc než sto let. Jejich sůl nese jméno Leli Tal-Melh a za každým krystalkem, kterým vedoucí rodinného řemesla Josephine přezdívá „letní sníh“, stojí hodiny práce. Včleněním tradičního postupu bez jakýchkoliv strojů dokáže rodina v dobré sezóně ručně přenést a zpracovat až 20 tun soli, což je fyzicky velmi náročné. | foto: MARTHA HÄCKL

V obchodě stojí pár korun a bezmyšlenkovitě ji sypeme do jídla. Avšak podobně jako víno si i ona může nést chuť místa, odkud pochází. Na ostrově Gozo s dlouhou rodinnou tradicí získávají sůl z moře „jen“ pomocí slunce, větru, času a vlastních rukou. A právě sem, mezi krystalky ručně vyrobeného a sesbíraného „letního sněhu“, vás magazín Víkend DNES zavede.

Stojím v kuchyni pražského bytu nad hrncem s bramborami a v ruce držím plátěný pytlík. Je malý, ušitý z hrubé tkaniny a uvnitř chrastí velké bílé krystalky. Stačilo by povolit šňůrku, nabrat špetku a hodit ji do vody. Jenže mně je to najednou líto. Vím totiž, kdo tu sůl shrabal. Přivezla jsem si ji z Goza, druhého největšího ostrova Maltského souostroví ve Středozemním moři.

Ve skutečnosti musí rodina dobře znát každou nádrž, směr větru i počasí. O výsledku rozhodují nejen týdny těžké práce, ale také jediná nečekaná letní bouřka.

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Mezi krystalky letního sněhu. Na ostrově Gozo ho rodina sbírá vlastníma rukama

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Mělké obdélníky vytesané do světlého vápence jsou solné pánve. A u nich...

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