Stojím v kuchyni pražského bytu nad hrncem s bramborami a v ruce držím plátěný pytlík. Je malý, ušitý z hrubé tkaniny a uvnitř chrastí velké bílé krystalky. Stačilo by povolit šňůrku, nabrat špetku a hodit ji do vody. Jenže mně je to najednou líto. Vím totiž, kdo tu sůl shrabal. Přivezla jsem si ji z Goza, druhého největšího ostrova Maltského souostroví ve Středozemním moři.
Ve skutečnosti musí rodina dobře znát každou nádrž, směr větru i počasí. O výsledku rozhodují nejen týdny těžké práce, ale také jediná nečekaná letní bouřka.