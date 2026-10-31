Existují ještě mexičtí „mačo“ se sombrerem a kovbojskými botami? Proč se někdo stane součástí drogových kartelů? A kdy se člověk dostane do posmrtného světa boha deště?
Jak jste sbalila svého mexického manžela?
To on sbalil mě! A jestli jsem si jednou věcí v tomhle nejistém a stále se měnícím světě jistá, pak tím, že můj muž rozhodně nesbalí jinou ženu. On to totiž neumí. Byla jsem tehdy poprvé v Mexiku a bydlela u kamarádky z univerzity, se kterou jsme jely na víkend na křtiny do města Cholula. Právě tam za mnou přišel můj budoucí muž. Nějaký dobrák mu totiž řekl, že je tam Češka s velkým zadkem. (smích)
Mexičani jsou tak zatížení na výrazné pozadí?
Hodně. Velká zadnice je tam totiž základem rodiny. (smích) A tenhle můj muž si ke mně sedl, a aby mne zaujal, začal slovy: „Mám hrozně rád literaturu.“ A pak zmínil jednoho španělského autora, ale spletl jeho jméno i název série, kterou ten autor napsal. A ve druhé větě mi řekl: „Jsem zahořklý stařec.“
Zažila jsem jedno hodně silné zemětřesení, když jsem byla těhotná. Spadla jsem doma na zem a jela po břiše přes celý byt.